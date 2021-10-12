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未打針禁入食肆 調查：64%不贊成

【明報專訊】中大香港亞太研究所最新民調顯示，近六成半受訪者不贊成限制未打針者進入食肆或酒吧，其次是公共設施和個人服務店舖，不贊成的比例分別有57%和44%。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，本港疫情基本受控，未見社區爆發，應放寬措施，而非將防疫責任轉嫁業界，持續影響生意。

業界：未見社區爆發 應放寬措施

調查於上月16日至25日透過電話訪問716名年滿18歲市民，發現64.1%不贊成未打針或沒有陰性證明（以下統稱「未打針者」）不可進入食肆或酒吧，贊成的有28.9%；至於公共設施，例如公共圖書館、政府體育場所，則有56.6%受訪者不贊成，有35.7%受訪者表示贊成；個人服務店舖如美容院、健身室方面，表示不贊成有43.7%，相反意見則有42.1%。研究所認為，數字反映市民不太支持政府限制未打針者入特定場所。

林瑞華稱，目前生意額最多只能回復疫前七成，本港未見社區爆發，政府應放寬措施。他認為，既然政府沒強制市民打針，「憑什麼叫人不打針就不可以入（食肆或酒吧），沒有病毒的話，打不打針都沒分別」。

食物及衛生局發言人表示，政府以「疫苗氣泡」為基礎放寬社交距離措施，回應各行各業和市民希望盡快恢復正常生活的訴求。視乎疫情發展、疫苗接種進度，以及「疫苗氣泡」落實情况，政府一直定期檢討及適當調節防疫措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕防疫措施 新型冠狀病毒

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