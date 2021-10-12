港聞

港聞二

港康碼擬加要求 減兩地差距利通關

【明報專訊】機場香港空運貨站貨站服務員上周確診，至今源頭未明，衛生防護中心最新在他工作地點職員休息室微波爐手柄驗出新冠病毒，曾觸碰該微波爐的員工需檢疫。中港正討論通關，創新及科技局長薛永恒昨日表示，目前用於來港易及回港易的港康碼會再加些要求，減少兩地不一致，方便通關。

確診機場工休息室 微波爐柄驗出病毒

本港昨增7宗輸入個案，包括1名外傭和1名船員，初步確診少於5宗。機場香港空運貨站服務員（第12258宗）上周確診，衛生防護中心昨指，前日在他工作的地方採集環境樣本，休息室內一個微波爐手柄的樣本驗出陽性，但病毒量低，認為很可能是被病人污染，已建議關閉該休息室並再消毒。曾觸碰該微波爐的員工要檢疫。至昨日未錄得與該服務員有關連的初步確診或確診。中心續指，其樣本與本港早前確診的病毒基因不同，亦發現無海外國家上載的基因與此個案脗合，但該服務員的基因排序與歐洲、韓國和美國確診的基因較接近。

專家：或接觸短期逗留貨機人員感染

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨在港台《千禧年代》表示，部分貨機機組人員毋須入境，他們卸貨後再乘飛機前往其他地方送貨，機場工作人員未必全天候穿好保護裝備，有機會透過接觸到短時期逗留的貨機機組人員而感染。

蕭傑恒續指，有關機場工在定期檢測化驗結果病毒CT值（病毒數值）為28至30，入院後CT值為18至19，即病毒量上升，反映屬新確診。就此個案引起社區傳播的風險，蕭相信今次成功早發現患者，而本港封區檢測加大廈幾次強制檢測做得不錯，有助避免病毒擴散；該大廈首次強檢結果全陰性，仍待覆檢結果，希望大廈不會出現垂直傳播。

中港正討論通關問題，創新及科技局長薛永恒昨日出席立法會資訊科技及廣播事務委員會時表示，中港兩地制度有差異，防疫抗疫有不一致的地方，目前港府正盡力收窄差異，健康碼是其中一環節，會將目前用於來港易及回港易的香港健康碼加些要求，希望減少對接工作不一致，方便通關。

公院接種站 下周擴至4間

公務員事務局長聶德權昨出席疫苗接種活動後見記者，他指早前於3間公立醫院設的疫苗接種站，7日接種了超過1800針，平均每日逾200人接種，計劃下周擴展至4間醫院，包括東區醫院、將軍澳醫院、威爾斯親王醫院及明愛醫院，以便覆診的長者打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕理工大學 聶德權 衛生防護中心 機場 新型冠狀病毒肺炎

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