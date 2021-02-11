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青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸

【明報專訊】前年11月13日有網民發起在中環「和你lunch」，6名男子被控參與暴動及非法集結等罪，其中兩人分別被指向警車擲磚、設路障及手持雨傘等，案件昨於區域法院審理。24歲水果店售貨員在開審前承認暴動罪，判囚3年4個月，34歲銀行分析員則承認非法集結及在非法集結時使用蒙面物品罪，判囚9個月。法官練錦鴻判刑時指出，反修例示威者的暴力行為在「姑息養奸的政治意見領袖（KOL）及教育工作者」等鼓勵及默許下「大爆發」，形容示威者「在雨傘的掩飾下無惡不作」。

首被告麥宏基（24歲）承認於2019年11月13日，在中環干諾道中參與暴動，否認在中環畢打街一帶參與非法集結及使用蒙面物品，即掛耳式口罩、面巾及防毒面罩。非法集結及使用蒙面物品兩罪留法庭存檔。

「雨傘掩飾下無惡不作」

案情指，首被告當日1時許在干諾道中向下方行車道的一輛警車投擲磚塊，致擋風玻璃破裂、車身有凹陷等。辯方求情表示，被告無意破壞其他車輛，亦願意支付1.5萬元警車維修費用，另呈多封求情信指他年幼喪父，主動承擔家務事宜。練官判刑時指，被告擲磚塊是「無差別的暴力行為」，未有人嚴重受傷僅「不幸中的大幸」，考慮他認罪，即時判囚40個月。

第六被告黃天樂（34歲）承認同日在中環畢打街一帶參與非法集結，及一項在非法集結時使用蒙面物品罪，即一掛耳式口罩。案情指他身穿黑衣，在馬路上舉起雨傘。他另否認管有噴火槍、卡式氣罐及鉗子意圖損毀財產，一項管有物品意圖損壞財產罪留法庭存檔。

辯方解釋，被告㩦噴火槍準備與友人燒烤，但遭練官指「難以自圓其說」，並認為他雖未有暴力行為，仍在場「助長其他暴力示威者自以為有的實力」，但考慮求情指他是名誠懇、待人如己的青年，決定就兩罪判囚9個月。

【案件編號：DCCC 611、612/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕蒙面 非法集結罪 暴動罪 和你Lunch 反修例運動

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