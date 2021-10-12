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藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋

【明報專訊】前年11月2日維園警民衝突，34歲地產經紀涉藏48條索帶，裁判官早前裁定索帶可用作武裝衝突等非法用途，裁定經紀管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，判囚5個月2周，為首宗管有索帶被定罪的案件。被告就定罪和判刑提出上訴，上訴庭昨頒下判辭釐清「非法用途」沒特定內容，強調全面開放詮釋不會造成濫告，而索帶非法用途眾多，加上案發背景，認為上訴人對公共秩序構成相當威脅，刑期不屬過重，故駁回上訴，上訴人須即時歸押服刑。

上訴人為陳俊傑，本案涉及的《簡易程序治罪條例》第17條提到「其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用」。上訴方認為條例只涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵房舍等三類用途，指原審裁判官認為索帶和束縛人身工具同類是錯誤的。上訴方又稱，裁判官濫用司法認知，其判斷索帶是用來搬運家俬或示威時用作綁紮非法工具，是超出司法認知範圍。

需應對不法者用新工具犯案

高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴的判辭指出，條例原意是要懲治管有工具作犯罪用途的行為，而法庭自六七十年代起再沒採用上訴方對其用途的理解，近年詮釋變得極其寬鬆，處理反修例案「更比比皆是」。

上訴庭認為，以「時代釋義」詮釋條文是無可厚非的，這能有效應對不法分子利用各種及新發明工具犯案，以及需要開放關於非法意圖的解釋配合。上訴庭釐清「非法用途」沒特定內容，強調全面開放詮釋不會造成濫告。就條例中英文本的差異被指意思上有分別，上訴庭向當局指出須加速修訂條文。

官認為開放詮釋不會造成濫告

上訴庭續稱，本案索帶非法用途眾多，卻極易購買、方便收藏攜帶和不易引起懷疑，除非有剪刀，否則用了索帶就不能拆解。上訴庭考慮到案發背景，索帶用作綁紮堵路和毆鬥工具所涉的犯案人數和後果，認為上訴人對公共秩序構成相當威脅，故駁回上訴。

【案件編號：HCMA 242/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴駁回 管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 索帶 維園 反修例運動

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