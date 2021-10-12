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入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」

【明報專訊】台灣第58屆金馬獎上周二公布入圍名單，本港除了紀錄片《時代革命》，鮮為人知的還有另一套以反修例為背景的電影《少年》入圍。該片講述一隊拯救輕生者的少年，尋找一名欲尋短的少女的故事，獲提名角逐最佳新導演及最佳剪輯，預告片昨傍晚發布，片尾顯示「香港不能公映」字幕。

講述少女尋短 少年拯救隊尋遍全城

根據預告片，電影除了主線劇情，也講述年輕人內心掙扎及描繪世代矛盾。另外，電影不時穿插2019年反修例事件的真實紀錄片段，例如一名少年在雨中撐傘遊行，鏡頭先近距離拍攝男生及小量群衆，隨後接上真實遊行片段。另外，片內有一幕以不同顏色的燈光及演員剪影，表達警察射催淚彈及示威者在抵抗的情景。

影評：近年代表香港社會脈動之最

Facebook影評專頁「無影無蹤」表示透過「秘密管道」率先觀看《少年》，他形容「這部電影能帶來的衝擊，大概會等同於周冠威的《時代革命》闖入坎城（康城）影展的力道」。他又指，電影無職業演員，拍攝場景亦有限，但無阻劇組找到新手法衝破限制，「一切看來低成本的、粗糙的、不純熟的部分，卻也帶有一種初生之犢不畏虎的生命力」，是近年「最能代表香港社會脈動的電影」。

《少年》預告片顯示「香港不能公映」，但無交代原因。政府上月提出修訂《電影檢查條例》，規定審查要考慮影片上映會否「不利於國家安全」。以反修例事件為背景的短片《執屋》早前送檢後被要求刪剪、改名，並加「可能構成刑事罪行」的警告字句，導演決定不修改，且不打算再送檢。

蔡明亮反修例紀錄片《良夜不能留》入圍

本屆金馬獎共有7套港片入圍，除了《少年》，還有競逐最佳紀錄片的《時代革命》，其餘包括《濁水漂流》、《鬼同你住》、《巴基之詩》、《天下烏鴉》、《極夜》。台灣導演蔡明亮在反修例運動期間到銅鑼灣拍攝《良夜不能留》，亦入圍最佳紀錄短片。

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