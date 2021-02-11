無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定

上月起與警商討 或保留最終決定權

警方回覆稱，警方調查案件時，如果有需要向其他政府部門或私人機構索取資料，會依據相關法例行事。九巴於截稿前未回覆。

警稱巴士上刑事案增 需加快應對

消息人士指出，警方上月開始與九巴商討，稱因應近月涉及巴士上非禮、襲擊、乘客打架等案件有上升趨勢，但目前警方需持搜查令，才能向九巴索取閉路電視片段，導致案件或未能即時處理，因此引用《個人資料（私隱）條例》的豁免，提出日後如遇刑事案件，沒有搜查令下，仍可直接向九巴索取閉路電視及八達通紀錄。據了解，九巴在考慮公眾安全後，原則上同意，警方若計劃索取紀錄，需要向九巴提供請求信函，並由督察級或以上的案件主管簽署，當收到九巴回覆確認後，可於兩星期內領取有關紀錄。

不過，消息人士稱，雙方仍需要訂立執行細節及索取紀錄的程序，包括哪類案件才需九巴直接交出閉路電視片段等，「有關過程仍在商討中」。消息人士又稱，案件倘涉敏感資料，如九巴員工或乘客的私隱，九巴會保留最終決定權，按個別情况要求警方需向法庭申請搜查令後才提供。

私隱署：倘涉查案 可使用轉移個人資料

翻查資料，反修例事件期間，警方曾向法庭取得手令要求九巴提供乘客的八達通交易紀錄。

私隱專員公署回應指，會向相關機構反映有關保障個人資料私隱的意見，不會評論個別諮詢。公署稱，如相關閉路電視片段或八達通紀錄涉個人資料，九巴須遵從《條例》規定，但《條例》亦有豁免條文，讓資料使用者可使用、披露、轉移收集到的個人資料，用於防止或偵測罪行等用途。