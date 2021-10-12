「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討

稱獅子山飄忽 現技術難早料黑雨

鄭楚明表示，「獅子山」帶來的雨量相當多，單是上周五的雨量已破了10月單日最高紀錄，當日本港受「獅子山」外圍雨帶影響，早上初期雨量相對較低，至11時許雨勢突加劇，天文台1小時內先後改發紅色及黑色暴雨警告信號，強調當日已盡量做到在雨量達標前發出暴雨警告信號。

他又形容「獅子山」路徑飄忽，天文台上周六電腦預報顯示，由於「獅子山」採偏西路線移動，原預料當日下午本港風力逐漸減弱，「下午有機會轉3號」，但「事與願違」，「獅子山」在海南島「向北走」，「同香港拉近咗少少」，加上相關廣闊雨帶影響，結果不斷有雨區經過香港，並帶來狂風，令風力一直維持。對於天文台預測何時「落波」被指「彈弓手」，他稱信息發布上有不足之處，會檢討預測及信息傳遞方面有何可改進。

發警告前從未收過商經局指示

鄭楚明強調，即使天文台隸屬商務及經濟發展局，但他自2012年負責天氣預測工作以來，發出任何天氣警告前都未收過商經局任何指示。

另外，立法會資訊科技及廣播事務委員會昨開會，多名議員關注天文台發出暴雨及風暴警告安排，商經局長邱騰華強調商經局並無參與天文台的科學決定，又稱天文台以專業、科學為本，每發一個警告也是性命攸關，故天文台須以負責任和專業態度作決定。