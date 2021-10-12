港聞

港聞一

8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案

【明報專訊】強烈熱帶風暴「圓規」迅速移近，今日凌晨闖入本港800公里範圍，天文台凌晨零時40分發出3號強風信號，預料平均風速每小時41至62公里，並預測「圓規」採取偏西路徑移動，今晚進入本港400公里範圍並升格為颱風，明日初時在本港以南約400公里掠過，今日風力進一步增強，離岸及高地間中達8級，相等於烈風程度，視乎風力變化或發出8號烈風或暴風信號，屆時將是繼熱帶風暴「獅子山」後相隔3日再掛8號風球，為有紀錄以來首次4日內兩度掛8號風球。澳門昨晚8時發出1號風球。

昨晚10時，「圓規」集結於馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶，進入南海東北部。

上周「獅子山」影響本港，天文台上周五直接發出3號強風信號，上周六清晨6時40分發出8號東南烈或暴風信號；昨晚「圓規」逼近，天文台稱亦會直接發出3號風球。天文台長鄭楚明昨表示，「圓規」與「獅子山」一樣是「秋颱」，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋進入南海，兩者產生共同效應，會令風力增加。他稱「獅子山」離港較遠，若沒東北季候風，其烈風圈不會影響香港，但兩者夾擊下風力增強。

料今晚明早風勢最大

鄭楚明又說，當「圓規」接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，預計今日後期至明日初期風勢最大，惟視乎路徑有否變化；又說「圓規」可能較「獅子山」更接近本港，而「圓規」屬強烈熱帶風暴，風力更強，但兩個熱帶氣旋位置及路徑不同，對本港影響也不同。

天文台高級科學主任李子祥預計，「圓規」明日初時於本港以南約400公里掠過，因環流較大，移動速度較快，加上與季候風有共同影響，今晚華南風勢逐漸增強。本港今日稍後天氣轉壞，部分地區吹烈風，另天文大潮令水位上升，低窪地區可能水浸。

李子祥又提到，與「圓規」相關的驟雨本周後期會繼續影響廣東沿岸，提醒市民未來數天留意天氣變化，計劃戶外活動及掃墓者按情况擬定後備和應變方案。天氣預報顯示，未來一兩日有大雨及狂風，明日吹東至東北風6至7級，初時或達8級，離岸及高地更達9級，即達烈風風力上限。

天文台資料顯示，「圓規」是今年第六個影響本港的熱帶氣旋，按3月的全年預測，料有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數目屬正常至偏多。過去天文台有兩次於5日內兩發8號風球，分別是1966年7月13及17日，以及2017年8月23及27日。

多區現糧食搶購潮

由於天文台罕有預告今日或掛8號風球，昨午多區街市及超市有市民搶購糧食，有超市貨架搶購一空，是去年疫情爆發初期以來再現搶購潮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
張耀升對講機無緊急按鈕
張耀升對講機無緊急按鈕
深水埗金行再遭爆竊失200萬
深水埗金行再遭爆竊失200萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨