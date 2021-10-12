8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案

昨晚10時，「圓規」集結於馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶，進入南海東北部。

上周「獅子山」影響本港，天文台上周五直接發出3號強風信號，上周六清晨6時40分發出8號東南烈或暴風信號；昨晚「圓規」逼近，天文台稱亦會直接發出3號風球。天文台長鄭楚明昨表示，「圓規」與「獅子山」一樣是「秋颱」，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋進入南海，兩者產生共同效應，會令風力增加。他稱「獅子山」離港較遠，若沒東北季候風，其烈風圈不會影響香港，但兩者夾擊下風力增強。

料今晚明早風勢最大

鄭楚明又說，當「圓規」接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，預計今日後期至明日初期風勢最大，惟視乎路徑有否變化；又說「圓規」可能較「獅子山」更接近本港，而「圓規」屬強烈熱帶風暴，風力更強，但兩個熱帶氣旋位置及路徑不同，對本港影響也不同。

天文台高級科學主任李子祥預計，「圓規」明日初時於本港以南約400公里掠過，因環流較大，移動速度較快，加上與季候風有共同影響，今晚華南風勢逐漸增強。本港今日稍後天氣轉壞，部分地區吹烈風，另天文大潮令水位上升，低窪地區可能水浸。

李子祥又提到，與「圓規」相關的驟雨本周後期會繼續影響廣東沿岸，提醒市民未來數天留意天氣變化，計劃戶外活動及掃墓者按情况擬定後備和應變方案。天氣預報顯示，未來一兩日有大雨及狂風，明日吹東至東北風6至7級，初時或達8級，離岸及高地更達9級，即達烈風風力上限。

天文台資料顯示，「圓規」是今年第六個影響本港的熱帶氣旋，按3月的全年預測，料有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數目屬正常至偏多。過去天文台有兩次於5日內兩發8號風球，分別是1966年7月13及17日，以及2017年8月23及27日。

多區現糧食搶購潮

由於天文台罕有預告今日或掛8號風球，昨午多區街市及超市有市民搶購糧食，有超市貨架搶購一空，是去年疫情爆發初期以來再現搶購潮。

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