【Emily】民建聯搞擂台 辯論應否強制軍訓 李慧琼舌戰青民主席 火藥味濃

施永泰稱強制軍訓惹反感

李指每年軍營開放受歡迎

擂台上都有唇槍舌劍嘅火藥味，李慧琼同青年民建聯主席施永泰對陣討論強制軍訓題目，反方嘅施永泰話保家衛國係天職，佢贊成自願，而香港已有好多制服團隊，已夠培訓紀律性，認為「強制」軍訓只會惹反感，令人才流失、家長送仔女去外國升學。正方嘅李慧琼就話反方清楚肯定軍訓有效益，須透過強制令效益最大化，質疑制定公共政策係咪家長反感就唔做，佢又唔認同家長、學生會反感，因為每年軍營開放都深受歡迎。

張國鈞喺港府應以共同富裕為施政目標題目做正方。反方話擔心香港水土不服，杜蕙芷甚至質疑有違「一國兩制」同《基本法》，留意到《施政報告》對「共同富裕」隻字不提，估計有公關考量。張國鈞反駁，共同富裕唔係平均主義同等富裕，更唔係所謂劫富濟貧或「革資本家的命」，而係「提低、限富、擴中」。