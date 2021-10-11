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【Emily】民建聯搞擂台 辯論應否強制軍訓 李慧琼舌戰青民主席 火藥味濃

【明報專訊】民建聯噚日搞施政辯論擂台，畀人才庫成員就不同施政題目激辯，鍛煉發揮佢哋嘅論政、應變技巧。辯論分為10組，就不同題目擔任正反雙方，題目包括香港應強制大學生參與短期軍訓、特區政府應以共同富裕為施政目標等。參與者有42人，黨主席李慧琼都有落場，基本上除咗蔣麗芸、黃定光、梁志祥冇玩，其他民記立法會議員同黨內多名第二梯隊都有參加，唔知呢次辯論對民記揀蟀參選立法會有幾大影響呢？

施永泰稱強制軍訓惹反感

李指每年軍營開放受歡迎

擂台上都有唇槍舌劍嘅火藥味，李慧琼同青年民建聯主席施永泰對陣討論強制軍訓題目，反方嘅施永泰話保家衛國係天職，佢贊成自願，而香港已有好多制服團隊，已夠培訓紀律性，認為「強制」軍訓只會惹反感，令人才流失、家長送仔女去外國升學。正方嘅李慧琼就話反方清楚肯定軍訓有效益，須透過強制令效益最大化，質疑制定公共政策係咪家長反感就唔做，佢又唔認同家長、學生會反感，因為每年軍營開放都深受歡迎。

張國鈞喺港府應以共同富裕為施政目標題目做正方。反方話擔心香港水土不服，杜蕙芷甚至質疑有違「一國兩制」同《基本法》，留意到《施政報告》對「共同富裕」隻字不提，估計有公關考量。張國鈞反駁，共同富裕唔係平均主義同等富裕，更唔係所謂劫富濟貧或「革資本家的命」，而係「提低、限富、擴中」。

相關字詞﹕張國鈞 施政報告 共同富裕 民建聯

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