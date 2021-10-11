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2021年10月11日星期一
港聞二
美心13公司登記選民 握飲食界一成票 141團體選民逾半董事重疊 業界：大公司圍威喂
官方掌控科創界近半票 24選民國家級機構
「商界三」大多屬國家隊 開辦事處有票投
雙十節警員保安嚴陣阻進紅樓 帶青天白日紅旗遭截查 學者：無關台獨扭曲歷史
林鄭：健康碼僅過關用 不設自動追蹤
蕭澤頤：「假新聞」致年輕人誤解警方
大灣區GBA新聞：廣州太古滙首批響應再生能源交易企業 洞悉政策早鳥 平買環保電力
大灣區GBA新聞：實時監控慳水慳電 餐飲廚餘變平台菜園肥料
大灣區GBA新聞：碳交易現貨市場先啟 下階段推碳排放期貨
林鄭稱房會起樓慢 應代付輪候津貼 委員指左袋右袋同為公帑 接收生地建屋癥結
話你知：房會20年前研租津代建屋 憂支出滾雪球擱置
中聯辦頻落區 林鄭稱看不到第二管治團隊
林鄭：問責官員不適合「做政治」要換人
外界憂停對冲掀「炒人」潮 羅致光：提前遣散無利益
港深540公頃地支援創科 薛永恆：黃金機遇
電話貸騙集團騙款逾半億 520人中招 部分涉代辦失業貸款
反走私檢總值700萬快艇舷外機
無牌吧拘19人涉兩休班警
黨內報名參選截止 民主黨韓東方：獲不足10個提名
糖尿病人佳音 港商研發無創驗血糖機
累積投資達7000萬
尊子漫畫
【Emily】民建聯搞擂台 辯論應否強制軍訓 李慧琼舌戰青民主席 火藥味濃
【Emily】林卓廷獄中書談6點意外收穫
【Emily】林鄭：每次有情緒波動 皆因家人非工作
【Emily】促禁加熱煙 田二少拖孫拉banner
【Emily】紫荊黨「愛國者治港講習班」 收費1至2萬
【Emily】臉上喉管byebye 「小鐵漢」笑容滿面
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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