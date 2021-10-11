黨內報名參選截止 民主黨韓東方：獲不足10個提名

稱少參與黨活動 爭提名困難

韓東方稱，近日向黨友發電郵、致電爭取提名，提名者均不是其私人朋友，他們亦不一定支持民主黨參選，但認為有需要再召開會員大會討論。

據早前決定，如有黨員通過提名門檻，會召開大會討論是否派其參選，該人須接受黨友質詢。韓東方表示，即使所得提名與門檻相差甚遠，但就算只有一個提名，都感滿意。

近日悉要資審 指政府「好醜陋」

韓東方稱近日才得知通過黨內甄選後，仍要面對候選人資格審查委員會等參選關卡，他形容政府的做法「好ugly（醜陋）」，但不影響他支持民主黨參選的看法。他表示，反對或支持參選都不是錯，認為港人對新的選舉制度感憤怒屬正常，但完全不嘗試參選非其性格。

民主黨中委會上月底決定，有意參選者須獲參選選區支部20名黨員提名，並於其餘4區支部各獲5名黨員提名，即合共須獲40黨員提名。該黨發布詳情後，提供不足兩周時間供黨員報名，今日截止。立法會選舉12月19日舉行，10月30日起接受提名。