電話貸騙集團騙款逾半億 520人中招 部分涉代辦失業貸款

警方根據早前接獲舉報展開深入調查，上周四起一連兩日突擊搜查詐騙集團位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話中心，拘捕29男3女，年齡由18至55歲，包括主腦、骨幹成員及電話中心職員，部分有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。行動中檢獲銀行卡、手提電話及推銷講稿，部分講稿開場白對事主稱：「喂！你好呀，我係之前幫你做過貸款審批，因轉咗新公司，想聯絡舊客戶跟進情况……」

無業女失185萬最大額

商業罪案調查科總督察柯詠恩稱，詐騙集團已活躍超過一年，騙徒假扮金融公司或銀行職員，以虛假網頁或隨機致電等方式，向事主推銷不同類型低息貸款，要求事主向指定銀行戶口存入貸款額約10%保證金，以提高其信貸評級，惟事主支付保證金後沒收到貸款，亦無法與對方聯絡。案件涉及520名事主，包括報稱無業、司機、家庭主婦及專業人士，涉款達5200萬元，每宗被騙金額由3000元至185萬元不等，最高損失185萬元的為一名27歲無業女子。

財富情報及調查科總督察黎偉俊補充，詐騙集團自6月起接觸多事主，訛稱可代辦申請「失業貸款」，誘使事主開設虛擬銀行戶口及利用其個人資料製造虛假紀錄申請。

失業貸款35宗獲批 轉走280萬

獲批後，貸款存至事主戶口，騙徒利用早前獲取資料將款項轉到12個傀儡戶口，部分則匯到外地。初步調查最少35宗申請獲批，涉款約280萬元，當中有相同銀行交易及入息證明等虛假紀錄。