港深540公頃地支援創科 薛永恆：黃金機遇

薛永恒昨出席商台節目時表示，施政報告發表之後，科技業界普遍對創科發展感興奮及鼓舞。他說，創科發展會遇上地少人多等瓶頸阻礙發展，但本港將有新田科技城的150公頃土地，以及落馬洲河套的87公頃土地，而深圳創科園則有300公頃土地，兩地將一同推動大灣區成為國際創科中心。

稱港法律營商佔優 內地有機遇

薛永恒補充，本港在法律及營商環境享有優勢，亦有5間大學屬世界100強大學，兩間醫學院更在世界50強之列，而內地則有大量人口及機遇，冀兩地能優勢互補。

兩地可共享人才資金數據

另外，港府投入創科發展的金額已由2014年的167億增至263億，近年的初創企業與科研人員亦倍增。薛永恒表示，本港人口及資源有限，會推動港深兩地在人才、資金、數據等方面共享及合作，他稱，深圳已有逾6000台科研設備予本港科研人員使用，局方亦會研究深港創科園過關安排，讓兩地人員能一日內多次往返兩地園區。

（2021年施政報告）