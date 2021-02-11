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港聞二

港深540公頃地支援創科 薛永恆：黃金機遇

【明報專訊】新一份《施政報告》提出發展北部都會區，撥出新田科技城等土地予創科發展。創新及科技局局長薛永恒昨表示，深港兩地將有近540公頃土地支援創科發展，再加上本港初創企業所吸引的資金由2014年的12.4億，增至2019年的約99億，深信本港的創科發展迎來「黃金機遇」，冀深港兩地優勢互補，共同推動創科發展。

薛永恒昨出席商台節目時表示，施政報告發表之後，科技業界普遍對創科發展感興奮及鼓舞。他說，創科發展會遇上地少人多等瓶頸阻礙發展，但本港將有新田科技城的150公頃土地，以及落馬洲河套的87公頃土地，而深圳創科園則有300公頃土地，兩地將一同推動大灣區成為國際創科中心。

稱港法律營商佔優 內地有機遇

薛永恒補充，本港在法律及營商環境享有優勢，亦有5間大學屬世界100強大學，兩間醫學院更在世界50強之列，而內地則有大量人口及機遇，冀兩地能優勢互補。

兩地可共享人才資金數據

另外，港府投入創科發展的金額已由2014年的167億增至263億，近年的初創企業與科研人員亦倍增。薛永恒表示，本港人口及資源有限，會推動港深兩地在人才、資金、數據等方面共享及合作，他稱，深圳已有逾6000台科研設備予本港科研人員使用，局方亦會研究深港創科園過關安排，讓兩地人員能一日內多次往返兩地園區。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕河套深港科技創新合作區 施政報告 新田科技城 北部都會區

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