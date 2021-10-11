外界憂停對冲掀「炒人」潮 羅致光：提前遣散無利益

羅致光昨在網誌表示，取消對冲不設追溯期，僱員在法例生效前受僱累積的兩金，仍可與強積金對冲，因此當取消對冲的法例生效後，僱主將有更大誘因保留現有員工，以減低日後可能要支付的兩金，特別是較年長及長年資的員工。

他續解釋，現時法例所訂的兩金上限為39萬元，如僱員在取消對冲生效前所累積的兩金權益已達30萬元，法例生效後，該僱員可累積的「不能對冲」權益最高只有9萬元，即僱主日後不能用強積金對冲的兩金，最高只有9萬元，相反如僱主在法例生效前解僱該員工，以新僱傭合約聘用的員工，不可對冲的兩金最高可達39萬元。

羅致光又稱，施政報告提出的取消對冲方案並沒改變，只是在政府財政承擔額大致不變、資助年期繼續在25年的前提下，簡化政府資助計算方式，讓僱主更易明白，並可預先確定會獲得的資助金額。

（2021年施政報告）