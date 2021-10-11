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林鄭：問責官員不適合「做政治」要換人

【明報專訊】新一份《施政報告》提出按「能者居之」原則，檢視公務員高層職位的選拔和聘任機制。特首林鄭月娥昨在電視節目上稱，常任秘書長、部門首長等高層人員，需要「破舊立新」、突破思維；若問責官員中有不適合「做政治」者便需要換人，她自稱是「換人換得最多的特首」。香港高級公務員協會主席李方沖相信，如將「能者居之」的選拔機制推至各級公務員，「不僅盡忠職守而是行多兩步」，需增加公務員的歸屬感。

或組遴選會 料大多政府內部招募

施政報告北部都會區勾畫未來20年的願景，林鄭月娥昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問，稱市民或懷疑政府執行力，故此在報告中着墨提高政府管治能力。她讚揚公務員幹練、盡忠職守，但面對社會轉變、新工作目標，常任秘書長、部門首長等高層人員應打破僵化思維，「這種能力不是每人都有，甚至有人不喜歡有，他喜歡很安穩……（有些人）你叫他走出一步，（他憂慮）或許會跌落海，不想走」。

林太表示選拔高層職位的過程應更開放，如不計較申請者職系，或由行會成員、社會知名者組成遴選委員會，但相信絕大部分職位會在政府內部招募。她舉例，公務員學院校長一職歡迎公務員申請，亦公開聘請。至於問責團隊，被問到過往表現受質疑的官員可以「升官」，林太稱任內多次「換局長」，「（政治人才）要有政治眼光、大局觀，如果找到不適合的人，那就要去換人」，但認為外界人才不願意加入政府。

高級公務員會：要求合理

李方沖相信，面對政治環境改變，公務員推動政策變得較容易，認為林太有意提醒高層官員珍惜機會，並非希望打擊公務員士氣，他說「能者居之」的要求合理，大部分公務員亦支持。李稱，由於公務員高層職位所涉人數不多，相信檢視選拔和聘任機制較容易，如拓展至各級公務員，則需作更詳盡的研究。

回應移民潮 林鄭：無法移動底線

另外，回應有市民稱香港不再熟悉而移民，林太重申香港的「一國兩制」原則，本港屬中國不可分離的部分，「如果部分市民不能接受這些底線，我亦無辦法移動底線」，稱絕大部分市民都接受底線，「部分市民過去受到好多誤導、迷惑，甚至社交媒體的鼓吹，從而產生一些誤會」。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕特首林鄭月娥 公務員

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