林鄭稱房會起樓慢 應代付輪候津貼 委員指左袋右袋同為公帑 接收生地建屋癥結

明報記者

政府早前去信地產建設商會會員，邀請明日（12日）在政府總部會面。消息指，林太屆時會與出席的地產商討論《施政報告》措施。

本港公營房屋短缺，現時公屋輪候冊累積25.46萬宗申請，平均輪候增至5.8年。為紓緩基層家庭困難，今年7月起輪候公屋逾3年的合資格市民可領現金津貼，每月1300元至3900元不等，計劃為期3年至2024年中，預計涉款約80多億元。

督促房會多用組裝合成建屋 研壓縮流程

林鄭月娥昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，目前已向逾5萬戶批出津貼，佔整體申請逾80%。她稱，政府目標是3年上樓，認為房委會有責任盡快建屋從而達至上樓目標，但現時現金津貼計劃由政府支付，為體現問責精神，她稱初步構思改由房委會代付，「為何不是房委（會）出呢？你起得慢就你出錢」，從而推動房委會更有動力加快建屋，「建快得一個月得一個月、兩個月得兩個月，否則它（房委會）付錢」。林太續稱，短期會從加快建屋流程入手，已督促房委會多用組裝合成技術，但現時房委會少採用，暫只用於三四幢樓。她認為，出租公屋應標準化，若以組裝合成興建，興建量愈大價錢愈好。她表示要硬性規定建屋時間對房委會不公道，因仍要視乎地基等情况，政府下一步會與運房局長檢視建屋流程，以研究是否有壓縮空間。此外，施政報告重點推出「北部都會區」計劃，林太表示，北部都會區公私營房屋供應目標比例至少維持7：3，稱現時全港公屋比例約47%，「我有排追」，日後土地分配會以公營房屋為主，當中較多為資助出售單位。

房委會：積極推展新建築科技項目

房委會回覆表示，會積極推展更多適用組裝合成和其他新建築科技項目；並稱奉行審慎理財原則，按此考慮開支項目，以持續應付營運和建築開支。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，房委會用的同為公帑，由政府抑或房委會支付只是「左袋右袋」分別，不會加快建屋。他說近年房委會接收地盤多為「生地」，涉及前期工程及規劃時間較「熟地」長，面臨不確定的挑戰，且亦要經諮詢及審批流程，故關鍵在能否縮短發展流程。

麥美娟：政府未能卸責 促簡化規劃程序

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，特首是希望公眾知道，政府重視公營房屋供應短缺，有決心解決問題，但近年土地供應不足致房屋短缺，稱若有方法可加快建屋，相信房委會會採用。她說，組裝合成技術有一定限制，需地盤環境及運輸等配合。工聯會立法會議員麥美娟稱，林太說法未能令政府推卸責任，實際作用不大，促請政府須盡快簡化土地開發及規劃程序，才可加快建屋。

（2021年施政報告·房屋土地政策）