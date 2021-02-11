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大灣區GBA新聞：碳交易現貨市場先啟 下階段推碳排放期貨

【明報專訊】今年7月16日，全國碳排放權交易在上海環境能源交易所正式開市。廣州太古滙物業工程副總監雷晗表示公司十分關注進展。

2030年碳達峰 2060年碳中和

碳排放權交易是為實現中國定下力爭2030年前實現「碳達峰」，2060年前實現碳中和的「雙碳目標」其中一項重要政策。簡單而言，碳排放交易是指政府將企業溫室氣體排放量上限，以配額形式分配給每間企業，如果企業的溫室氣體排放量低於配額上限，便可以把多出來的餘額留下備用或在市場上出售。反之如果企業的溫室氣體排放量用盡配額上限，則要向有餘額的企業購買額外排放量，此舉可鼓勵企業主動改善減排，讓致力減低碳排放的企業有經濟效益回報，同時政府也能透過降低排放量上限配額增加購買排放量的成本價格，倒逼高污染企業減排及推動節能和清潔技術的使用。

7行業逐步納入碳交易市場

目前，電力是首個納入全國碳交易市場的行業，之後還有7個行業已確定會逐步納入，包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和航空。

既已開始展開碳排放權現貨交易，下一階段便是建立碳排放權期貨市場，國務院於2019年2月印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已明確指出，支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區，研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所，因此發展碳排放權期貨市場的重任便落在今年4月揭牌成立的廣州期貨交易所（廣期所）身上。市場普遍預計，廣期所首個推出的產品正是碳排放權期貨；中證監早前亦表示，將指導廣期所展開調研論證，完善合約規則設計，在條件成熟時推出碳排放權相關的期貨品種。

廣期所或首推碳排放權期貨

港交所入股成創始股東

雖然首款碳排放權期貨產品目前未有推出時間表，不過港交所早在今年2月已宣布入股廣期所7%，成為創始股東之一；今年8月底亦與廣期所簽署諒解備忘錄，雙方共同研究在境內外市場進行產品合作的可能性，推動在交易所清算、技術等領域的交流合作以及在市場宣傳、投資者教育等方面的資源分享。

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