大灣區GBA新聞：實時監控慳水慳電 餐飲廚餘變平台菜園肥料

用水量超指標發警告

今年初，廣州太古滙正式啟用智能在線能源管理平台，能實時監控整個項目的用電、用水等資源耗用，監控精細度可具體至不同區域、不同類型租戶，一旦出現問題如某區域用水量突然高於正常指標，監控平台會發警告，做到「及時發現，及時處理」。

另外，早在2016年開始，廣州太古滙便逐步改造商場洗手間，除了採用環保材料及節水潔具，將耗水量大幅減少85%，亦栽種大量植物，大幅增加綠化比例，同時將洗手間用水集中收集處理後用來灌溉。

此外，環保洗手間亦實行「無紙化」，不會配備抹手紙，改用兼具快速乾手功能的水龍頭。經改造後的環保洗手間每年能節省2.5萬噸用水和225萬張抹手紙，為生態保護出一分力。

在廣州太古滙商場3樓的平台花園，除了綠化空間外，公司於2018年與華南農業大學合作，在花園開闢出面積200多平方米的生態菜園，按季節種植時令蔬果，廣州太古滙亦會聯同社會各界舉辦種植體驗活動，讓參加者體驗農耕之樂，闡釋「城市綠洲」的可持續發展理念。廣州太古滙還自設廚餘機，聯合餐飲租戶收集日常廚餘，經發酵轉化為有機肥料後，能用於菜園施肥，形成完整的生態循環。