大灣區GBA新聞：廣州太古滙首批響應再生能源交易企業 洞悉政策早鳥 平買環保電力

明報記者 陳子凌

太古地產（1972）於廣州的旗艦項目廣州太古滙，是首批響應廣東省最新可再生能源交易措施的企業，「當我們聯繫供電公司洽商，連他們都驚訝我們反應之快」，廣州太古滙物業工程副總監雷晗說道。是次廣州太古滙參與的是由廣東省能源局於今年4月制定的政策《廣東省可再生能源交易規則（試行）》。

今年7月起全面採用可再生電力

廣州太古滙已跟一間供電公司購買風電，自今年7月起，廣州太古滙項目包括的一個商場、兩幢甲級寫字樓與文華東方酒店，已全面採用可再生電力。

雷晗指出，太古地產本身已制定可持續發展2030願景，目標是2030年於可持續發展方面成為領先全球同行的發展商，因此也一直關注相關措施政策，早在省政府有意推進可再生能源交易時便已着手準備，才會在政策公布後可迅速參與。雷晗亦笑稱，反應快的另一好處是能早於其他人聯繫供電企業，「僧少粥多」之下，能以較理想價格買電，享政策頭啖湯，尤其是隨零碳排普及，日後肯定愈來愈多企業購買可再生電，僧少粥多將逐漸變成僧多粥少。

用電成本減3％ 稱起帶頭作用

有租戶查詢於他區使用再生電

雷晗透露，全面使用可再生電後，廣州太古滙的業主與租戶每度電可比過去節省0.02元（人民幣，下同），以現時廣州大約每度電0.6元計，用電成本可減約3%，並令廣州太古滙實現「淨零碳」用電，總碳排放量每年減少超過1.2萬噸，也使太古地產於內地項目可再生電能比例提升至超過37%；「再者亦起了帶頭作用，自採用可再生電後，我們亦有收到租戶查詢買電事宜，以應用在他們於其他地區的項目上」。

除了廣州太古滙，太古地產旗下的成都遠洋太古里去年1月亦已開始全面採用可再生電能，是太古地產在內地首個實現100%可再生能源供電的發展項目。此外，太古酒店旗下位於成都的博舍亦由今年1月起全面使用可再生電能。

目標2025年內地物業用電強度下降13.5%

展望未來，太古地產發言人表示，廣州及成都太古滙還將繼續安裝太陽能光伏板等高效可再生能源發電設施，根據公司2030可持續發展策略，其中一項關鍵績效指標是在2025年內地物業組合用電強度下降13.5%。此外，太古地產亦積極協助應對氣候變化，去年12月參與「Business Ambition for 1.5°C」全球運動，承諾進一步提升現有科學基礎目標，以配合將全球暖化升幅控制在攝氐1.5度以內。

30%債券貸款來自綠色金融

綠色金融方面，太古地產透露，目前約30%債券和貸款來自發行綠色債券、綠色貸款和與可持續發展表現掛鈎貸款，目標是在2025年或之前把綠色金融比例提高到至少50%，並把比例於2030年或之前達至80%。超過九成綠色金融籌集的資金，主要用於興建環保建築，例如本港已落成的太古坊一座，以及正在興建中的太古坊二座。

■廣州太古滙購環保電

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