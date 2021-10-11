蕭澤頤：「假新聞」致年輕人誤解警方

記協：警民關係差源於反修例

新一份《施政報告》提出須打擊假新聞，陳朗昇最憂立法打擊假新聞後「最終只是針對他們不想聽的資訊」，對香港非好事，「要打擊假新聞最好方法就是有新聞自由」，例如政府開放更多資訊、正面回應查詢，令傳媒盡快求證。

被問到反修例事件後許多年輕人不信任或仇視政府及警隊，如何化解這些結，蕭澤頤昨在商台《政好星期天》稱，過去兩年許多假新聞及假消息，令年輕人誤解政府、國家、警方，警方已訂立目標於兩小時內澄清假新聞或消息。他說警務工作亦會盡量透明化，讓更多市民了解、支持及信任警隊。

被問防止傳播假新聞，同時如何保障新聞及資訊自由，蕭澤頤稱自己曾接觸許多專業資深傳媒人，亦尊重新聞自由，但強調新聞自由非「假新聞自由」，假新聞並非「不經意犯錯或無惡意分享，而是處心積慮，以欺騙手段去煽動及誤導群眾」。他說自由是建基於法律秩序及責任，「你不去尊重法律、不去尊重法治，其實你無資格去講自由」。

至於市民明年參加六四悼念集會是否違法，蕭澤頤稱警方每次處理遊行集會申請，都有獨立風險評估，檢視國家安全、公共安全及秩序、他人權利與自由，又指屆時會否有人借和平示威為名，「借呢啲平台做一啲暴力事件」，警方會做獨立風險評估。