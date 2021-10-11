林鄭：健康碼僅過關用 不設自動追蹤

稱「不可能百分百做到」中央期望

林鄭月娥昨出席無綫新聞《講清講楚》時表示，內地專家已向港府回饋意見，港府將於未來兩日作回應。對於中央開出的一系列期望，她承認本港「不可能百分百做到」，因為兩地制度很不同，例如內地出現個案會封「小區」，居民不得出入，當局會提供食物，「我看不到香港如何做到」。

林太續稱，港府會向中央充分解釋，在不適用內地方法的情况下，如何可達至「一個相當穩妥的局面」。她說本港過去多月堅守本地零確診，但透過航空傳入，「有時都會走漏一兩個」，內地亦然，而本港發現一個確診個案，已將400多名相關密切接觸者送入竹篙灣檢疫，相當嚴謹。林太又說港府將會增加高暴露風險人員的檢測密度。

姓名住址行蹤自願申報

至於健康碼，林太指兩地制度不同，本港健康碼只適用過關人士，且自願申報姓名、住址及行蹤等資料，本港亦「沒能力」做到自動追蹤。

對於熔斷機制，林太期望雙方達成共識，讓市民有心理準備，「不過具體到一個個案、兩個個案、三個個案（就啟動熔斷），是7日一個個案、三個個案，還是如何，就要商討」。

梁子超：輸入確診未必須熔斷

視乎社區有否傳播迹象

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，健康碼只要求過關使用，符兩地制度不同的現况，對私隱無特別影響；熔斷方面，梁認為即使出現輸入個案，只要社區無傳播迹象都毋須暫停通關。

此外，衛生防護中心調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女患者，她是一名機組人員，居住東涌海堤灣畔2座，曾接種兩劑復必泰，本月6日在港檢測陰性，翌日前往澳洲，同日在當地驗出陽性。其寓所大廈及潛伏期曾到的地點會被納入強制檢測。

（新冠疫情）