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雙十節警員保安嚴陣阻進紅樓 帶青天白日紅旗遭截查 學者：無關台獨扭曲歷史

【明報專訊】昨日是《港區國安法》實施後第二個「雙十節」，保安局長鄧炳強早前警告切勿意圖做出「將台灣從中國分裂出來」的行為。大批警員昨早在屯門中山公園一帶戒備，並以紅樓屬私人地方為由勸市民離開，亦有保安駐守。有學者質疑政府扭曲「青天白日滿地紅旗」的歷史。

相傳是國父孫中山及革命志士開會的紅樓，以往雙十節都有市民到場紀念辛亥革命；繼去年後，今年雙十節同樣有警員在附近中山公園、龍門路一帶戒備。昨早有市民戴上印有青天白日滿地紅旗的鴨舌帽到中山公園，問警員能否進紅樓，警員以私人地方為由拒絕；亦有帶同青天白日滿地紅旗的市民被警員截查。紅樓外有鐵馬及膠帶圍封，多名外判保安駐守。自1997年起每年都籌辦紀念辛亥革命活動的前元朗區議員麥業成早前稱，因國安法風險，不再辦慶祝辛亥革命活動。

中大民主牆貼滿孫中山錢穆肖像

在中文大學校園，上周被校方圍封的民主牆，昨貼滿國父孫中山、新亞書院創辦人錢穆及新儒家大師牟宗三的肖像海報。將軍澳厚德邨去年有住戶在窗邊展示青天白日滿地紅旗，本報昨晨前往觀察未見有人展示旗幟。另外，宜家家居網頁的「新生活靈感日曆」，昨晨一度將10月10日標示為「國慶日」，及後刪去，宜家至截稿前未回覆本報查詢。

宜家家居日曆一度標「國慶日」

保安局長鄧炳強上月受訪時，被問到高舉青天白日滿地紅旗、慶祝雙十節有否違法，鄧稱視乎意圖，意圖將台灣從中國分裂出去是嚴重罪行，「若沒有這意圖，為何要慶祝這個日子」，但他重申不單單以一支旗判斷，要視乎旗上寫什麼字，附近有什麼人，行為令群眾有何反應。

憂國安法 團體停辦紀念

自1948年起均有紀念雙十節的港九工團聯合總會，去年及今年均沒舉辦公開活動。該會主席李國強接受本報查詢時稱，今年只在工會會所舉辦非公開聚會，稱慶祝雙十節多年，「一直沒主張分裂，反而主張統一」，擔心今後不能再紀念雙十節，認為政府對慶祝雙十節、展示青天白日滿地紅旗有否違國安法的說法含糊，有灰色地帶。

香港民研副行政總裁鍾劍華批評，鄧炳強就慶祝雙十節的言論是穿鑿附會，青天白日滿地紅旗早於中華民國成立前便已設計，象徵推翻滿清政府，與台獨扯不上關係，籲尊重史實；又說80年代前十一國慶及雙十節各有不少人慶祝，但80年代後期民國影響漸降，「唔使做咩都冇乜人慶祝」。

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