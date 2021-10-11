「商界三」大多屬國家隊 開辦事處有票投

288選民 本報抽查50個

根據新的立法會選舉辦法，商界（第三）為新增功能界別，列明由有權在香港中國企業協會的大會上表決的該會團體成員組成。根據該會網頁資料，該會於1991年成立，是以中國內地資本在港註冊的獨資企業、內地資本參股或合資在港設立的企業為主組成的機構。選舉事務處資料顯示，商界（第三）今年有288個團體選民，記者在臨時選民登記冊中抽查其中約50個該界別團體選民，留意到選民公司多屬內地企業在港的子公司或辦事處。

有選民董事長為電視台黨委書記

翻查公司註冊處資料，屬選民之一的上海電氣香港有限公司，由內地的上海電氣集團股份有限公司全資擁有，網站列明香港公司為上海電氣集團海外以融促產、產融結合的綜合性總部。

另一選民上海廣播電視台香港辦事處有限公司，公司註冊處資料顯示，股東為上海文化廣播影視集團有限公司，董事長是同時為上海廣播電視台黨委書記的王建軍。

同屬該界別選民的天津物產集團（香港）有限公司，查冊顯示是內地天津物產集團有限公司的全資子公司，資料顯示，天津物產集團是天津最大型國有流通企業，2015年在港成立辦事處擔當該集團投資和融資平台。

另外，亦有選民原為本地公司但早年被內地企業收購，例如1939年在港創立的中立包裝文具有限公司，2003年被屬江蘇省駐香港的窗口公司鍾山有限公司收購成為全資附屬公司。

（偵查報道）