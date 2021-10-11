官方掌控科創界近半票 24選民國家級機構

今屆73選民 較舊界別跌99.4％

翻查去年正式選民登記冊，原資訊科技界有1.3萬名選民，包括12,625名個人及375名團體選民，今年臨時選民登記冊上，科創界只有73個團體選民，全屬列明團體，比舊界別選民總數大跌99.4%。已登記選民的列明團體中，15個屬本港大學實驗室，例如港大新發傳染性疾病國家重點實驗室、中大轉化腫瘤學國家重點實驗室等，但資料顯示全為國家重點實驗室，獲中國科學技術部批准成立。

此外，5間隸屬大學的科研中心，實際是國家工程技術研究中心香港分中心，例如城大國家貴金屬材料工程技術研究中心香港分中心。設於大學以外的，則有國家專用集成電路系統工程技術研究中心香港分中心，現由政府撥款的應科院營運；中國科學院香港創新研究院及旗下兩間科研中心，則是由中央相關單位在港設立，由中國科學院和港府提供啓動和運行經費，換言之國家級機構已手握24票。

至於11間登記為選民的公營團體中，有9間由特區政府成立或撥款成立，例如香港數碼港管理有限公司由財政司長法團擁有；香港科技園公司獲政府撥款營運及服務，以及5間由創新及科技基金或政府每年經常資助金支付營運開支的香港研發中心。

去年多人登記 IEEE今屆無票

科創界其餘「民間」選民包括參與政府科創發展諮詢的學術組織和專業團體，例如智慧城市聯盟，由立法會議員葛珮帆任授權人投票；香港電競總會則由曾參選資訊科技界但落敗的楊全盛任授權人。

本報去年報道在原資訊科技界新增的6000多選民中，大部分通過成為電機暨電子工程師學會（IEEE）及互聯網專業協會（iProA）會員而登記。不過，IEEE在今屆新界別未被納入列明團體，未能登記為選民；iProA則以團體選民身分持有一票。此外，有4個列明團體最終無登記為選民，包括理大的化學生物學及藥物研發國家重點實驗室。

選民授權人批評政府未解說團體代表性

有不願具名的團體選民授權人表示，科創界選民基礎比舊界別小，部分團體與政府甚至國家有關，「本身資訊科技界是功能組別，已被認為代表性不大，只是選民基礎夠大才稍提升代表性；但現時的科技創新界，連列明團體入面是什麼人，為何有代表性，政府都無解說」，認為是次立法會選舉絕對是「開倒車」。

（偵查報道）