美心13公司登記選民 握飲食界一成票 141團體選民逾半董事重疊 業界：大公司圍威喂

收緊選民資格 去年逾8000

今須有三大商會董事會表決權

新選舉制度下的首場立法會選舉將於12月舉行，無論議席數目、選民基礎都大變，其中飲食界選民刪走個人票，公司亦需持食物業牌照，並要在香港餐飲管理協會、現代管理（飲食）專業協會或香港飲食業聯合總會的董事會或董事局有權表決，才有資格登記成團體選民。

選民資格收緊，按臨時選民登記冊，界別選民由一年前的8,018名，大減至141名。本報去年報道，過千間黃店登記為飲食界選民，同時多個大集團亦各自手握數以十票，例如吉野家以往至少持58票成最多票選民，但今年小店無資格投票，大集團所握票數亦大減兼大洗牌，以吉野家為名的選民已不見於登記冊。

大集團握票洗牌 不見吉野家

翻查登記冊，飲食界團體選民絕大部分非以餐廳名稱登記，例如天力實業、中國路路通（融資）、振隆香港等公司，本報逐一翻查公司註冊文件，找出團體選民背後關聯公司，發現美心集團與關聯公司至少有13票（見圖），佔選民總數近一成，例如由伍偉國任董事的典範有限公司、綠楊樓有限公司等；持票第二多的涉及3個餐飲集團，包括海港飲食集團主席劉細和、富臨集團主席楊維及大家樂集團首席執行官羅德承，各自任7個團體選民的公司董事；其餘透過旗下不同公司，擁有5票或以上的飲食集團，分別有稻香、麗新及大快活。

叙福樓集團由去年持約13票，減至現時僅2票，主席黃傑龍回應稱「對於選舉我沒有任何意見」。

新光酒樓胡珠：做會董要出錢出力有時間

新光酒樓集團創辦人胡珠是新一屆選委會委員、現代管理（飲食）專業協會會長，旗下公司亦是立法會飲食界選民，被問到什麼公司才有資格被選為會董，胡珠表示，個人認為「為社團做事，就要有錢出錢、有力出力，亦要有時間出席（會議）」，至於小店有沒有空間成為會董，他表示「好多方面衡量，要肯做事、肯貢獻」。

本報統計發現，登記團體選民的公司中，同一人出任多於一間公司董事的情况普遍，這類關聯公司或集團選民票至少79票，佔選民總數55%，餘下少於半數票由公司董事無重疊的團體選民持有，例如海天堂創辦人吳耀明夫婦擁有的晶湖投資、香港唐宮飲食集團旗下唐宮小聚餐飲等。

林瑞華稱不回應會否參選 「我們沒有資格去理」

收緊選民資格後，一般小店難晉身選民，曾競逐飲食界議席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華形容，個體戶選民完全消失，即使小店有權加入三大商會，但未改選制前，無人會去了解如何成為有表決權的會董，「這些（商）會都是大公司『圍威喂』……你不是大公司，沒有人脈關係，不會有人識得你，若然我只是一個新會員，何德何能做董事？」至於會否再參選，他表明不會直接回應，稱小店只可繼續做生意，反問在新選制下「有得理嗎？我們都沒有資格去理！」

明報記者 陳惠恩 羅霈潁

（偵查報道）

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