美心13公司登記選民 握飲食界一成票 141團體選民逾半董事重疊 業界：大公司圍威喂

【明報專訊】選舉改制後發表的首份地方選區和功能界別臨時選民登記冊的查閱及提出申索期今日（周一）結束，本報查閱期內翻查臨時選民登記資料，分析3個新增或變動較大的功能界別選民組成成分，包括飲食界、取代原資訊科技界的科技創新界及新增的商界（第三）。飲食界去年被視為民主派有機會「搶攤」的陣地，當時在食店及持牌人踴躍登記下，個人及團體選民激增至8000多，但改制後飲食界只餘團體票，合資格選民亦需在三大飲食業商會董事會有表決權，以致選民數目暴跌98%至141名，當中美心集團與關聯公司手握近一成票，連同其他飲食集團票數已超過選民總數一半。曾參選立法會飲食界的林瑞華指出，新一屆選舉中「個體戶」完全消失，大商會一直由大公司「圍威喂」，反問「（業內）其他人有資格去理（選舉）嗎？」
收緊選民資格 去年逾8000
今須有三大商會董事會表決權
新選舉制度下的首場立法會選舉將於12月舉行，無論議席數目、選民基礎都大變，其中飲食界選民刪走個人票，公司亦需持食物業牌照，並要在香港餐飲管理協會、現代管理（飲食）專業協會或香港飲食業聯合總會的董事會或董事局有權表決，才有資格登記成團體選民。
選民資格收緊，按臨時選民登記冊，界別選民由一年前的8,018名，大減至141名。本報去年報道，過千間黃店登記為飲食界選民，同時多個大集團亦各自手握數以十票，例如吉野家以往至少持58票成最多票選民，但今年小店無資格投票，大集團所握票數亦大減兼大洗牌，以吉野家為名的選民已不見於登記冊。
大集團握票洗牌 不見吉野家
翻查登記冊，飲食界團體選民絕大部分非以餐廳名稱登記，例如天力實業、中國路路通（融資）、振隆香港等公司，本報逐一翻查公司註冊文件，找出團體選民背後關聯公司，發現美心集團與關聯公司至少有13票（見圖），佔選民總數近一成，例如由伍偉國任董事的典範有限公司、綠楊樓有限公司等；持票第二多的涉及3個餐飲集團，包括海港飲食集團主席劉細和、富臨集團主席楊維及大家樂集團首席執行官羅德承，各自任7個團體選民的公司董事；其餘透過旗下不同公司，擁有5票或以上的飲食集團，分別有稻香、麗新及大快活。
叙福樓集團由去年持約13票，減至現時僅2票，主席黃傑龍回應稱「對於選舉我沒有任何意見」。
新光酒樓胡珠：做會董要出錢出力有時間
新光酒樓集團創辦人胡珠是新一屆選委會委員、現代管理（飲食）專業協會會長，旗下公司亦是立法會飲食界選民，被問到什麼公司才有資格被選為會董，胡珠表示，個人認為「為社團做事，就要有錢出錢、有力出力，亦要有時間出席（會議）」，至於小店有沒有空間成為會董，他表示「好多方面衡量，要肯做事、肯貢獻」。
本報統計發現，登記團體選民的公司中，同一人出任多於一間公司董事的情况普遍，這類關聯公司或集團選民票至少79票，佔選民總數55%，餘下少於半數票由公司董事無重疊的團體選民持有，例如海天堂創辦人吳耀明夫婦擁有的晶湖投資、香港唐宮飲食集團旗下唐宮小聚餐飲等。
林瑞華稱不回應會否參選 「我們沒有資格去理」
收緊選民資格後，一般小店難晉身選民，曾競逐飲食界議席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華形容，個體戶選民完全消失，即使小店有權加入三大商會，但未改選制前，無人會去了解如何成為有表決權的會董，「這些（商）會都是大公司『圍威喂』……你不是大公司，沒有人脈關係，不會有人識得你，若然我只是一個新會員，何德何能做董事？」至於會否再參選，他表明不會直接回應，稱小店只可繼續做生意，反問在新選制下「有得理嗎？我們都沒有資格去理！」
明報記者 陳惠恩 羅霈潁
（偵查報道）
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