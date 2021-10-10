夜半心臟病發 呼吸心跳俱停 消防電話教心外壓 助婦鬼門關救夫

馮太說，丈夫無心臟病史，日常作息健康，不煙不酒，喜歡游泳和踩單車，更是機動遊戲愛好者，過往完全沒有任何患心臟病的先兆。馮太憶起去年11月一個晚上，一家三口外出用餐後，午夜睡覺，翌日凌晨1時左右，女兒說自己因準備考試緊張睡不着，她遂到女兒房間陪她睡，至凌晨4時女兒突然叫醒她，說爸爸鼻鼾很大聲。馮太當時不以為意，回房看看，怎料一開燈已見到丈夫無知覺、嘔白泡。

馮太馬上報警，報上情况及住址後，接聽求助電話的梁雪兒聽到馮太說丈夫已無呼吸和脈搏，判斷必須立刻施以心外壓，遂叫馮太先把丈夫放到地上，再教她心外壓的步驟。

無急救經驗 電話給信心「知一定要做」

馮太說，當時梁雪兒「叫我不要收線」，她心想自己毫無急救經驗，「連個心臟在哪兒都不知道」，完全不敢下手。梁雪兒說，此時要給予求助人信心，並讓對方知道救護車正在前來，希望她跟着自己指引做。馮太戰戰兢兢，由女兒負責聽電話，她負責動手。馮先生重160磅，她把丈夫搬離牀，驚覺整張牀已經濕透，「有人講過，人臨死之前會失禁……我摸先生心口已經硬了，知道我一定要做了」。馮太在梁雪兒遙距協助下，共做了3分鐘心外壓，梁在電話為她數着「1、2、3、4」拍子，女兒雖然也不知所措，但亦提醒「媽咪，你快了！」最終救護員趕到，馮先生被送院，昏迷3日後蘇醒，其後毫無後遺症，如今已經痊癒。

接999消防員：無法上前線 自豪後勤可救人

馮太之後陪丈夫覆診，心臟科醫生告訴他們，馮先生原來有遺傳性心臟病，心臟會突然抽筋而導致心律不正。醫生又告訴馮太，人腦部缺氧每多一分鐘，存活率便下降10%，她此時才發現，是自己救了丈夫一命。談到這裏，馮太禁不住落淚，回想起施心外壓時先生身體已冰冷，「現在每次握住他暖的手，我都覺得好難得」。

梁雪兒去年3月入學堂，6月正式「出班」，開始接聽求助電話的工作。她說，常在控制室聽到同事會「1、2、3、4」般叫，就知道他們都在教導電話裏的求助人施心外壓。不過他們大多不會知道最後是否成功，這次是馮太特意撰寫了感謝信，她才知道原來自己成功協助拯救一條性命，「原來我作為後勤，雖然無法好像前線一樣衝鋒陷陣，但我都可以救人，我為自己的崗位而自豪」。