機場工Delta基因 接近英確診個案

【明報專訊】香港空運貨站48歲男貨站服務員周五確診染新冠病毒，理工大學病毒基因排序分析證實為Delta變種病毒株，並發現與上月底英國確診的基因相近，料源頭有可能來自英國抵港者。患者所住的沙田金獅花園下游一個沙井抽取的污水樣本亦驗出小量新冠病毒，環保署將再抽樣本化驗，至昨未錄得與他相關的新個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，陽性污水樣本可能來自確診的機場服務員，未必代表大廈有更多確診者。
增8輸入 3為外傭
本港昨增8宗輸入個案，全部人無病徵，除一名巴基斯坦抵港男嬰，其他7人均完成接種新冠疫苗，該男嬰有6名家人一同抵港，現正檢疫。8個案中有5人涉L452R變種病毒株，1人涉N501Y，2人樣本病毒量太低未能分析。昨有3名確診者為外傭，1人從菲律賓抵港，2人從印尼抵港，當中1人檢疫第12日的樣本才驗出確診。昨日一名從巴基斯坦抵港的確診13歲女童，其20歲胞兄早於上周四已確診，兩兄妹的母親正檢疫。昨初步確診少於5宗。
前日公布確診的48歲機場貨站服務員（第12258宗）感染源頭未明，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及團隊為其做基因排序，結果屬Delta變種病毒株。該團隊從全球病毒基因數據庫取得最近兩星期確診共約6700個Delta變種病毒株個案的病毒基因比對，發現服務員病毒基因與9月底英國確診個案基因較相近，只有7個突變不同，但仍未能確定其感染源頭。但蕭傑恒認為結果反映該服務員感染源頭可能來自英國抵港者。
蕭傑恒稱，團隊再將服務員的基因比對本港6月1日至9月12日64宗輸入個案的基因，沒發現相似個案，與他最相近的是另一個從英國抵港、第12124宗個案，但仍有11個基因不同。至於是否排除個案由近期已知輸入個案傳染機場工的可能，蕭傑恒認為目前仍未能下定論，待衛生防護中心作更多比對分析確認。
金獅花園污水陽性
許樹昌：不代表更多確診
衛生防護中心昨日稱會就上述個案進一步分析，以及就最近在港確診並帶有L452R的輸入個案做基因比對；至昨未錄得與該服務員有關的確診或初步確診。
確診機場服務員所住金獅花園的污水驗出新冠病毒，環保署昨稱，10月7日上午於金獅花園下游一個沙井污水樣本驗出陽性，但病毒含量較正常低，CT值為35，現未能確定病毒是否涉變種，會在天氣穩定後安排到上述地點抽取污水樣本。許樹昌相信，陽性樣本可能來自確診機場服務員，未必代表大廈有更多確診者，待更多取樣分析。