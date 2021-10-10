機場工Delta基因 接近英確診個案

增8輸入 3為外傭

本港昨增8宗輸入個案，全部人無病徵，除一名巴基斯坦抵港男嬰，其他7人均完成接種新冠疫苗，該男嬰有6名家人一同抵港，現正檢疫。8個案中有5人涉L452R變種病毒株，1人涉N501Y，2人樣本病毒量太低未能分析。昨有3名確診者為外傭，1人從菲律賓抵港，2人從印尼抵港，當中1人檢疫第12日的樣本才驗出確診。昨日一名從巴基斯坦抵港的確診13歲女童，其20歲胞兄早於上周四已確診，兩兄妹的母親正檢疫。昨初步確診少於5宗。

前日公布確診的48歲機場貨站服務員（第12258宗）感染源頭未明，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及團隊為其做基因排序，結果屬Delta變種病毒株。該團隊從全球病毒基因數據庫取得最近兩星期確診共約6700個Delta變種病毒株個案的病毒基因比對，發現服務員病毒基因與9月底英國確診個案基因較相近，只有7個突變不同，但仍未能確定其感染源頭。但蕭傑恒認為結果反映該服務員感染源頭可能來自英國抵港者。

蕭傑恒稱，團隊再將服務員的基因比對本港6月1日至9月12日64宗輸入個案的基因，沒發現相似個案，與他最相近的是另一個從英國抵港、第12124宗個案，但仍有11個基因不同。至於是否排除個案由近期已知輸入個案傳染機場工的可能，蕭傑恒認為目前仍未能下定論，待衛生防護中心作更多比對分析確認。

金獅花園污水陽性

許樹昌：不代表更多確診

衛生防護中心昨日稱會就上述個案進一步分析，以及就最近在港確診並帶有L452R的輸入個案做基因比對；至昨未錄得與該服務員有關的確診或初步確診。

確診機場服務員所住金獅花園的污水驗出新冠病毒，環保署昨稱，10月7日上午於金獅花園下游一個沙井污水樣本驗出陽性，但病毒含量較正常低，CT值為35，現未能確定病毒是否涉變種，會在天氣穩定後安排到上述地點抽取污水樣本。許樹昌相信，陽性樣本可能來自確診機場服務員，未必代表大廈有更多確診者，待更多取樣分析。

（新冠疫情）