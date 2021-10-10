候召36小時 料高薪難吸海外醫生

未聞擬應試者轉「特別註冊」

澳洲培訓醫生張蔚諾2016年回流預備香港執業試，網上結識一班同樣希望考香港執業試的海外醫生，一起備試，於2019年創立香港執照醫生醫學會，目前約有370名會員，包括英國、美國、澳洲、內地和東南亞等地培訓的醫生，包括逾200名已通過執業試和約140名正準備考試的醫生。該會榮譽司庫張蔚諾稱，暫未留意到有海外醫生會員因新的特別註冊制離開他們預備考試的網絡群組，亦未留意到有會員表示考慮轉考特別註冊制，並持續有醫生加入他們的預備考執業試群組。

張蔚諾和英國培訓醫生譚樸謙均是土生土長香港人，在外讀醫後為家人回流行醫。譚樸謙說，在香港任駐院醫生起薪約6萬至7萬元，較英國2700至3000鎊高逾一倍，張蔚諾亦稱香港醫生的薪金約是澳洲的1.5至2倍。

英毋須直踩 澳夜更7晚放7日

但譚樸謙指出，純靠金錢吸引海外醫生來港不是易事，例如本港不設最高工時，香港醫生候召時「日頭係你（工作），夜晚係你，第二日都係你」，英國則安排當晚更的醫生毋須「直踩」。他續稱，「你叫個人直踩36個鐘都有困難，醫生仲要落生命相關的決定，都可以幾危險」。張蔚諾亦說，在港可由早上9時起工作，晚上候召至翌日，再開始一日工作至晚上；澳洲醫院則有編夜更醫生，連續7晚工作的醫生可連放7日，雖然澳洲薪金少，「但至少唔使開足36個鐘」。

譚樸謙說，在海外完成專科培訓的醫生超過30歲，相信已落地生根建立家庭，考慮到香港工作量大，對免試能否吸引海外專科醫生來港有保留。新制下海外醫生做夠5年並達一定條件可獲正式註冊，而選擇離開公營醫療，譚樸謙說，「做5年就走，你喺邊度搵個醫生返嚟又做5年又走呢？」