負笈海外回流醫生：考試始確保達港要求 港常見病 外地未必重點教

明報記者 朱韻斐

澳洲需懂常見遺傳病 港更需懂罕見病

張蔚諾2008至2013年在澳洲阿德萊德大學讀醫後在當地行醫，2016年預備考香港醫生執業試回流，現已獲正式註冊，正在公立醫院接受外科專科培訓。他說不同地區的醫學教育側重不同，澳洲人較常出現遺傳病「囊性纖維化」，當地醫科生入學首年已懂此症，相反香港常見的肝癌和鼻咽癌非教學重點；澳洲要求醫科生懂常見兒科遺傳病如唐氏綜合症，香港進一步要求懂不常見遺傳病如貓啼症，張在預備考執業試期間溫習香港疾病，更好地預備在港執業。

執業試除有醫學知識卷、醫學英語卷，還有臨牀試考醫生與病人溝通和診症能力。張蔚諾一次就通過醫學和英語試，但第一次臨牀試失敗，繼而到不同醫院診所叩門申請觀摩臨牀服務，觀察香港醫生如何為病人診症其後通過第二次臨牀試。

在港實習首遇肺癆 外國少見或先驗癌

2017年在英國布里斯托大學醫科畢業的譚樸謙，當地行醫一年多後於2019年回港，一次通過三部分執業試，現時同樣在公立醫院接受專科培訓。譚認同香港執業試有難度，但非刻意設計得過難，舉例會問人體器官的問題，無論是亞洲或非洲行醫的醫生都應懂；但考試亦會問英國醫學試不會考的問題如SARS病毒，需時溫習。譚說，外國醫生未必遇上很多亞洲人及其常見病，臨牀試要求用真實香港病人考核，予外界信心通過考核的醫生真材實料且認識香港疾病。

海外醫生通過執業試後要再實習才獲正式註冊。張蔚諾說外國少肺癆患者，他在港實習時才首次遇上肺癆病人，肺癆患者一般會咳血和頸淋巴腫脹，在外國遇見會懷疑是血癌，在港則要先排除肺癆。譚樸謙表示，港英用藥不會一樣，實習期間能到不同聯網和規模的醫院，熟習各病用藥和香港醫療系統。

「聘配音也不會只看履歷 要先試音」

港府擬新增免試「特別註冊」途徑，在指定院校畢業的醫生可來港，滿足工作年期等因素後可獲正式註冊。譚樸謙關注海外專科醫生經新制下毋須實習，回流做職位較高的醫生，若未適應香港醫療時要下醫療決定，對病人或有危險。

本身是香港執照醫生醫學會榮譽司庫的張蔚諾說，其學會認為考試是最公平、穩陣的方式吸納海外醫生，不應因缺人手改變吸納方法，香港現存考試機制能在醫生入職前篩選出適合在港行醫的醫生。他續稱，免試醫生不一定存質素問題，但香港是否要自製這潛在風險，舉例「聘配音員都不會看份履歷就聘請，都要先聽他錄音，不會一來就叫他上班，上班後才發現他聲線很差。是否你先來工作，再看你做得好不好？如果那時才知不好怎辦？」若醫療團隊間互相猜度對方水平，亦影響團體合作。

應交代倘「特別註冊」能力差 如何跟進

譚樸謙關注新制下如何肯定認可院校的畢業生都適合來港行醫，「出名的學校都可以有不好的學生」，又說海外醫生在語言溝通上或面對困難，嚴重可致治療問題，應為特別註冊醫生設上司督導。張蔚諾則認為若推特別註冊，需有清晰名單列明認可外地什麼專科資格「較均真」，當局亦應清楚交代若特別註冊醫生力有不逮會有怎樣機制跟進甚至取消聘用等。