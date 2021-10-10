葉成輝提早大半年離任 「一帶一路」專員懸空

過檔應科院任行政總裁

政府前年6月20日宣布，經公開招聘後委任葉成輝為「一帶一路」專員，同年6月24日履新。據商經局2018年8月17日在報章刊登的招聘廣告，「一帶一路」專員職責包括就推動香港參與「一帶一路」建設的工作制定整體策略和倡導推展政策，並向商經局長提供策略建議；專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施，協調統籌政府「一帶一路」的工作等。不過，近日政府電話簿顯示，「一帶一路」專員職位懸空。

是否再公開招聘 商經局：會適當安排

商經局昨回應稱，葉成輝任期由2019年6月24日開始，為期3年；「一帶一路」專員職位自本年10月5日暫時懸空。局方表示，葉成輝的離職並不影響鞏固香港作為「一帶一路」首選平台和重要節點的政策目標，相關工作如常推進。

至於會否重新公開招聘，局方稱政府會就專員一職作適當安排，並適時公布。

翻查資料，葉成輝曾在多家大型企業擔任要職。1991至2006年間，他在國際商業機器公司（IBM）擔任不同的高級管理職位，包括亞太區存儲事業部副總裁。2006至2017年間，他擔任易安信公司（EMC）全球高級副總裁及大中華區總裁。他於2017至2019年初曾分別擔任神州控股及福建實達集團的總裁及董事。