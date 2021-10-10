持續監察建功 般咸道石牆樹繫石屎墩免斬

石牆樹是香港獨有景觀，根據樹木登記冊資料，全港共有264棵石牆樹，當中有32棵屬於古樹名木，其中一棵編號HYD CW/1，位於般咸道麗怡大廈對開、樹齡約100年的細葉榕，樹木登記冊資料顯示，該樹高17米，樹冠闊度27米，胸徑1.15米，2019年初證實感染褐根病，去年根部腐爛，政府評估倒塌風險高。本報早前報道，路政署曾諮詢教大社會科學系研究講座教授詹志勇的意見，後來在樹木後方的般咸道行人路加建大型石屎墩，再拉纜繫穩古樹。

百歲細葉榕染褐根病 曾評倒塌風險高

理大土地測量及地理資訊學系教授黃文聲表示，去年10月中研究團隊在該棵石牆樹安裝傳感器測量傾斜角度，發現11至12月期間傾斜角度有明顯上升趨勢，由0.1度增至0.6度，但之後變得平穩，未有進一步惡化，路政署經更詳細的風險評估後，決定為該樹加裝石屎墩及拉纜穩定該樹；之後研究團隊繼續監察，發現該樹略為向反方移動，未有向原本傾斜方向繼續惡化。黃文聲稱，系統持續收集樹木的傾斜趨勢，有助及時採取適當措施，令具保育價值的古樹得以存活。

（城市保育）