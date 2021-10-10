理大樹木監斜器 揭塌前有先兆 風吹傾斜至倒下需數小時 及早圍封避傷亡

明報記者 馬耀森

10棵狂風暴雨倒塌前 多突傾斜來回擺動

「獅子山」突襲香港後，「圓規」本周中又接力，暴雨加上強風令塌樹風險增加。今年6月22日，天文台清晨6時50分發出黃色暴雨警告信號，其間各區多處塌樹，一棵位於香港仔大道對開路邊約13米高的樹木倒塌，壓中當時正在燈位等候的兩部的士，事件中無人受傷，但因樹木橫卧路上，早上交通受阻；該棵塌下的樹木有安裝傳感器，理大研究團隊翻查紀錄發現，該樹今年1月已錄得逾1度傾斜，之後角度持續擴大，至6月於暴雨期間倒塌。理大土地測量及地理資訊學系教授黃文聲指出，研究發現樹塌前樹身遭強風吹至傾斜一般會維持數小時，其間若派員到現場穩定樹身或圍封樹木周圍空間，可避免樹木塌下造成傷亡。

有樹1月傾斜逾1度 6月黃雨下倒塌

理大獲馬會慈善信託基金撥款3280萬元，於2018年推行為期3年的「智慧城市樹木管理計劃」，於全港約8000棵樹木安裝傳感器，並收集樹木傾斜數據，計劃已於今年結束。理大今年8月將監察系統的技術轉移予發展局轄下樹木辦。樹木辦回覆查詢稱，接收該系統後已展開為期3年的試運計劃，利用已安裝的傳感器及監測系統，測試在不同天氣情况下系統對樹木擺動的敏感度、穩定度及可靠度，發展局會參考試運成效，評估是否把系統擴展至更多樹木，以監測樹木倒塌風險。運作成本方面，每個傳感器成本約800元。

交樹木辦測試 研擴至更多樹木

黃文聲表示，研究團隊為智能傳感器做了多項改良，包括增加電量及加入防水功能，令裝置可持續使用2至3年，不受暴雨影響；傳感器體積雖小，但內藏振動感應器、加速計及微控制器等，可感應樹木傾斜及擺動幅度達0.1度。他說，傳感器安裝在樹木接近地面位置，可避免樹木在一般情况下擺動的誤判，若樹腳位置錄得輕微擺動，反映樹身明顯移動，但儀器需調校至較高靈敏度。

研究團隊由政府提供的樹木清單，挑選出過去倒塌數量較多及位於人流及車流較多的路邊樹種，包括朴樹、木麻黃、羊蹄甲、鐵刀木等，在樹腳位置安裝傳感器，配合監察系統，實時接收及分析每棵樹的擺動及傾斜。研究團隊將樹木傾斜角度分成4級，由0至70度不等。黃文聲說，除記錄樹木傾斜角度，亦要監察其移動趨勢，以評估倒塌風險。

共研8000樹 揪出20棵異常

試驗計劃期間，系統發揮監察作用，例如該8000棵已安裝傳感器的樹木，當中約20棵錄得傾斜角度異常，已轉交樹木辦跟進；另有約10棵在颱風襲港或暴雨期間倒塌，部分吹至連根拔起。其中一棵位於大棠的樹木於2018年9月16日超強颱風山竹襲港期間，凌晨約1時突然錄得較大幅度擺動，樹木傾斜逾0.5度，至早上9時許倒塌，整個過程長達8小時；其間天文台於凌晨1時10分發出8號東北烈風信號，之後於7時40分及9時40分分別改發9號烈風及10號颶風信號，顯示該棵樹木於風力增強下倒塌。

（城市保育）