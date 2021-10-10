助塌棚壓斃女工家屬 屋苑法團擬籌款

清理倒塌棚架的工作昨早一度因8號風球暫停。楊民儉說，因政府希望盡快開通樂活道，工人昨日在安全範圍、並在專業人士監督下繼續清場，完成後待路政署認可方可開通路面。

法團：意外無關獨立棚架

本報昨引述比華利山法團2019年的文件，顯示承建商華營建築當年指出，法團原先劃分的搭棚工程有風險，未必能抵受「山竹」級別風暴吹襲，法團同意改變搭棚計劃。楊民儉昨進一步解釋，當年原擬在部分座數採用獨立棚架，是希望每個單位保留部分窗戶不被搭棚阻擋景觀，收到華營意見後已棄用獨立棚架，認為前日意外與獨立棚架無關。他說本周四法團將與華營開會，屆時會要求對方交代初步意外原因。

比華利山2019年展開大維修工程，當時估計第一及第二期工程分別需時270及330天。楊說，如按原先計劃，工程早已完成，惟第一期延誤了百多天，涉天氣問題及額外工程要求，部分屬合約可接受範圍。他說現時仍有新的健身室及玻璃升降機未建好，部分低層外牆及露台工程亦未完成，或因意外再延期，最終有多少日子因延期而需向華營罰款，仍有待計算。