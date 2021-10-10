林鄭：高級公務員聘任 或可交外人主理

工會促與公務員團體商遴選程序

香港高級公務員協會主席李方沖認為，公務員學院校長作為首長級第6級高層職位，開放招聘供外來者申請亦無可厚非。他認為遴選程序須多與公務員團體商討，再看指引、大方向如何實行，若由公務員以外人員成立遴選委員會，人選應合理、服眾，亦冀本身有專業經驗。

林太在施政報告提及已要求公務員事務局長按「能者居之」原則，檢視高層公務員選拔聘任機制。她昨在now TV《大鳴大放》上，被主持人胡定旭問是否因近年有官員被批評作為不多、單靠年資升職，她強調有關建議並非批評現任同事。她說公務員除了執行力強，更需要領導力、創新力強，「在高級位置，要領導部門，便要創新，不能只是守業」。

被問到現時制度如何覓得適當人選，林太以公務員學院校長為例，稱會向公務員及外來者開放招聘，認為可作考核。她稱公務員可申請職位，「然後選擇他的，都不應只得公務員事務局長、自己人，請行會成員、請你（指胡定旭）做聘任委員會主席也可以的」。

林太在商台《政經星期六》稱，常秘、部門首長等高層公務員可用更開放態度委聘，要求申請人展示抱負。她另提及近年政府在重大事項上往往未能有效傳達信息，「你一講，已有另一股力量演繹，說政府有陰謀」，認為政府需加快解說。

（2021年施政報告）