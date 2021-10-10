稱食衛勞福局「合作麻麻」 林正財倡研改架構

指可合併兩局 轉型基層醫療服務

政府近年大幅增加醫療及社福的經常性開支，本年度分別增至959億元和1057億元，較4年前分別上升53%和62%。林正財說，上述兩大範疇由食物及衛生局、勞工及福利局負責，但兩個政策局缺乏合作文化，「事倍功半」，以往政府用錢解決醫療和社福問題，目前出現瓶頸位，相信未來以現時速度提升撥款的機會不大，推動醫社合作是重中之重的工作。

林正財認為，社會可探討由三方面改善醫社合作，包括架構重組、資訊流通及改變文化。在架構重組方面，他表示：「有否可能仿效第一屆政府，將衛生及福利合併處理？來屆政府可思考，社會可多點討論。」

林正財關注基層醫療服務疊牀架屋的問題窒礙醫社合作。醫管局轄下有73間普通科門診，衛生署在18區有長者健康中心，政府亦會在18區設地區康健中心或康健站，另有不同非牟利組織營運地區中心。他說，可探討需否設立類似醫管局的機構負責統籌基層醫療發展，推動社福中心的轉型，以及由基層醫療體系調動資源，向醫管局和衛生署「購買」基層醫療服務，透過該體系安排市民求診。

倡醫社機構共同管理電子病歷

就資訊流通層面，他說目前社福機構的醫護人員可提供上門服務，護士會評估長者病情，例如為長者量血壓，但電子病歷「只可看不能寫」，其間長者病情好轉或惡化，亦未能輸入相關資料，讓醫管局醫生得悉。他說，如要達至醫療、社福機構共同管理病人，應讓雙方醫護都能輸入部分慢性病資料，以掌握病人最新情况。

林續稱，面對人口老化，老人院亦要與醫院緊密合作，並要改變前線人員的思維，建構合作文化。由博愛醫院興建、位於屯門藍地的安老院將設逾千張病牀，他說原本曾構思在院舍內設門診，由屯門醫院醫生提供服務，便利長者就醫，不過由於缺乏醫社合作的機制，最終未能成事。

曾研院舍設門診 因欠機制未成事

他又說，現有制度下，部分院舍長者猶如被推入「旋轉門」，經常因為急症入院，但礙於醫院病牀緊張，病情稍為好轉就要返回院舍，在兩邊之間迴轉，既令長者舟車勞頓，又浪費兩邊資源，有必要透過建立機制，改變目前欠缺合作的文化。

（2021年施政報告）