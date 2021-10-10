陳茂波：北部都會區融資須「組合拳」 不單靠儲備

稱或發綠色債券 公私營合作

陳茂波昨在新城電台節目表示，北部都會區規劃宏遠，須分階段進行，政府雖然有一定財政儲備，但項目所需資金不少，故籌劃時須用「組合拳」，不能單靠政府儲備，「何時都要留有實力，不論外來環境有什麼變化，都要有財政實力頂住」。他說考慮「用市場的錢」，例如發綠色債券、看看有否項目可公私營合作，現階段持開放態度。

特首林鄭月娥昨在港台《星期六問責》重申，在港開發土地「不會是蝕本生意」。她說以往香港無財力，亦能作大規模建設，舉例1970年代興建公屋時，香港亦沒多少財政儲備，而近年政府發債廣受歡迎，不少人均籲多發債。

林鄭：深圳「最怕北區設厭惡設施」

林鄭透露是今年初開始策劃北部都會區，認為在《港區國安法》生效後香港回復穩定，立法會亦配合行政機關，撥款申請順利得多，「若兩年前推出北部都會區，現時肯定已焦頭爛額，說我出賣香港、放棄兩制、掏空香港」。她說以往無「底氣」提出規劃，因會引起政治化、污名化，現時政治環境為項目製造條件。她說深圳對項目相當歡迎，「他們（深圳）最怕將厭惡性設施放在北區」。林鄭在提出北部都會區的同時，並未放棄「明日大嶼」，她解釋，北部都會區可騰出額外600公頃土地作住宅、產業用途，明日大嶼單是交椅洲填海已達1000公頃，以香港目前尚欠3100公頃土地下，倘不在交椅洲填海，遠未能滿足需求。

學者：港債項少風險低

發債過千億問題不大

對於政府或發債建設北部都會區，浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，現時尚未知悉項目整體開支，若談發債規模言之尚早。他說香港目前債項甚少，佔GDP比例極低，若發行「一千幾百億」基本上問題不大，可分階段、每半年發行一次。至於官員稱或可發行綠色債券，他稱目前各方鼓勵綠色項目，因有助長遠可持續發展，此類項目亦更易獲融資。他稱港債務風險低，如發債是項目主導、回報吸引，間接可協助香港債券市場發展。

（2021年施政報告）