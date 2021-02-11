單位呎數下限 黃偉綸：或明年推新招 地建會：支持最少200多呎 料對發展商不難

黃偉綸前日表示，有意見建議政府未來賣地時加入條款，將單位最小面積限制在200或210平方呎，又說政府會考慮。他昨在商台《政經星期六》表示：「以往擔憂的是，市區樓價已經這麼貴，如果我們還定最低（面積）標準，會不會令想在市區住的人不能買到樓，最終還是要平衡，聽到社會聲音，亦在《2030+》說清楚盼望未來在居住面積多點。我們認為現在是時候探討，這不用等待下5年，可能明年已經有新的做法推出。」

料下5年規劃公屋面積可增一成

被問將最低單位面積加入賣地條款的做法會應用在全港，還是限於新界土地，黃偉綸說現時不適合「講死」，會考慮不同做法，強調若要向前走，步伐不會太小。至於公營房屋，黃說預計在下一個5年期規劃時，可用較高標準，即單位面積較現時多10%或20%。黃偉綸又說，北部都會區打破以往本港「南重北輕」、經濟活動集中在港島和九龍的情况，強調該計劃不是「天空上的雲」，有信心會可實現。

同場的運輸及房屋局長陳帆表示，按現時政府開拓土地的決心，可在2047年做到不再有籠屋和劏房。他說會加快推過渡房屋，預計明年中有4000多個單位，2023年中有1萬個。

此外，特首林鄭月娥在今屆任內最後一份《施政報告》未再提及一手樓空置稅，她昨在港台《星期六問責》表示，社會討論後認為這並非最核心的房屋問題。她稱香港樓宇有很多種，私人發展商或會一早賣樓花，亦有高價洋房須「等價」才出售，要設計一套法律是非常困難，立法會亦無共識。

林鄭：一手樓空置稅非房屋問題核心

她在商台《政經星期六》被問到施政報告規劃宏大，是否須親自出任下任特首才能落實，她說「不是」，稱香港無政黨更替，政府不應在任期末便成「跛腳鴨」，政策要有延續性。她說若首任特首董建華對房屋、土地的看法，政府不怕外界影響，持之以恒，「今日的房屋問題已大部分解決了」。

梁志堅接受本報查詢時表示，若政府賣地時將單位的最低面積定在200多平方呎，做法合理，形容這樣才「似層樓」，若一個單位面積只有百多呎，「轉身都轉唔到」。他說，政府暫未就加入相關賣地條款諮詢商會，認為若政府將最低面積定在200多平方呎，對發展商而言不會有太大困難，「如果最低要求400呎就難搞」。他預計政府一旦推行有關安排，會在全港私人住宅用地賣地時加入有關條款，而不會只限於個別地區。

地產及建造界立法會議員石禮謙表示，本港人均居住面積比內地小，不應「愈住愈細」，他個人支持政府在賣地時加入條款限制最低面積，認為限制每個單位最少200多平方呎較合適。

明報記者

（2021年施政報告）