已碎毁會員資料被竊 記協致歉稱報私隱署

《大公報》9月23日報道，9月14日近傍晚6時，有讀者於灣仔恒發商業大廈的記協辦公室，發現有記協職員在該廈後樓梯棄置兩大袋白色垃圾袋及吃完的飯盒，垃圾袋內是經碎紙機切碎的文件，涉及帳戶、支票、會費、入數紙及疑似會員的人名。

涉逾期會員 不報警因「不知有無用」

記協執委會昨匯報，報道刊出後，職員翻查辦公室外閉路電視片段，發現兩名形迹可疑者9月14日約下午5時半在記協辦公室外徘徊，而職員當日離開辦公室時察覺有一袋棄置廢物疑被竊；經查核後確認疑被竊廢物包括約150名已碎毁的會員資料，當中大部分為2012年前的逾期會員資料，包括姓名、會員編號、報稱通訊地址等。

記協執委會就有會員資料疑被竊致歉，並已向私隱公署匯報，記協辦公室已改用效力更強的碎紙機銷毁資料，確保同類事件不再發生。記協主席陳朗昇稱，「如今時勢不知報警有冇用、警察有何行動、是否要執委協助調查等」，執委會集體決定不就事件報警。