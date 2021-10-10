已碎毁會員資料被竊 記協致歉稱報私隱署

【明報專訊】《大公報》上月報道，有讀者於9月14日發現，香港記者協會職員將含有記協會員資料文件的垃圾袋棄於辦公室後樓梯。記協執委會昨稱，職員當日離開辦公室時已察覺有一袋棄置的廢物疑被竊，該廢物包括約150名已碎毁的會員資料，執委會對此致歉，並已向個人資料私隱專員公署匯報。
《大公報》9月23日報道，9月14日近傍晚6時，有讀者於灣仔恒發商業大廈的記協辦公室，發現有記協職員在該廈後樓梯棄置兩大袋白色垃圾袋及吃完的飯盒，垃圾袋內是經碎紙機切碎的文件，涉及帳戶、支票、會費、入數紙及疑似會員的人名。
涉逾期會員 不報警因「不知有無用」
記協執委會昨匯報，報道刊出後，職員翻查辦公室外閉路電視片段，發現兩名形迹可疑者9月14日約下午5時半在記協辦公室外徘徊，而職員當日離開辦公室時察覺有一袋棄置廢物疑被竊；經查核後確認疑被竊廢物包括約150名已碎毁的會員資料，當中大部分為2012年前的逾期會員資料，包括姓名、會員編號、報稱通訊地址等。
記協執委會就有會員資料疑被竊致歉，並已向私隱公署匯報，記協辦公室已改用效力更強的碎紙機銷毁資料，確保同類事件不再發生。記協主席陳朗昇稱，「如今時勢不知報警有冇用、警察有何行動、是否要執委協助調查等」，執委會集體決定不就事件報警。