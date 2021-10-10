眾新聞稱「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」 保安局指誤導

眾新聞總編輯李月華接受本報查詢稱：「請大家看記者會的QA（問答環節），我們沒有其他補充。」

被問會否承諾不以言入罪

鄧：會看意圖

鄧炳強前日回應提問稱，當局執法除看行為也看意圖，「你係咪就咁講一句嘢就會入罪呢？當然我哋會睇究竟你有無意圖去犯你所講嘅罪行。我諗你唔能夠簡單就咁講你嗰四個字（以言入罪）就話係」。他續說，當局一定要有充分證據，律政司也會詳細研究有否足夠證據檢控，形容不是草率決定。

記者其後追問《約翰內斯堡原則》是否不適用，鄧炳強一度錯誤回應有關網絡安全的問題，稱「嗱呢個原則呢，我相信都係會適用」。後來記者澄清是問23條立法，《約翰內斯堡原則》即不會以言入罪的原則會否適用。鄧說剛才已答過，「唔係就咁講一句嘢就算，除咗我哋拘捕，律政署（律政司）會睇證據係咪檢控，所以我相信唔會出現你剛才所講嘅情况」。

眾新聞前晚報道：「保安局局長鄧炳強今日（8日）在施政報告記者會上，拒絕承諾立法時會遵守保護表達自由的《約翰內斯堡原則》。」

保安局發言人昨午稱，局長在記者會回應有關23條立法會否以言入罪時清楚解釋：犯罪需有行為和意圖的元素，並有充分證據，以及律政司詳細研究有否足夠證據才檢控，不是草率決定，並非一句說話就可入罪。發言人稱，多間媒體報道亦與局長說法相符，眾新聞指局長拒絕保證23條立法不以言入罪實屬誤導，對報道表示遺憾。