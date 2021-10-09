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2021年10月9日星期六
港聞二
2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款
中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現
陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果
港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據
涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的
CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對
起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低
國旗國徽法生效 立會特首辦網增國徽
機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員
向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話
溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據
涉打印偽鈔購物搭的士 29歲男被捕
太陽能板藏1.2億元冰毒 3人落網
中大凍結學生會帳戶資產 屬會需轉學生事務處屬下
新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據
立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選
大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊
氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力
「4‧18連續性合約」檢討 羅致光稱需考慮保障自由工作者
兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變
勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」
師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話
冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」
涉拖鞋打雪橇 男女狗主被捕
同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸
于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯
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【Emily】談中大學生會解散話遺憾 兩舊生局長遺憾「會方作為」
【Emily】新主教牧徽有長頸鹿 華仁仔知由來
【Emily】屋企唔興共富 張國鈞啲錢畀晒老婆
【Emily】建制派選拔KOL 楊明李力持評審
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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