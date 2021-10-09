于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯

案件由上訴庭副庭長關淑馨，以及法官鮑晏明、區慶祥審理。上訴的于文鳳一方指原審法官對證據未有考慮充足，而作出事實裁斷，又強調周星馳曾稱會將投資利潤10%分佣給于，認為口頭承諾屬法律協議。

不過，上訴庭判辭指原審法官在歷時10日的聆訊負責評估證據和裁斷事實，全面判辭顯示其熟悉證據，故不接納于文鳳一方的上訴理由，同意原審裁決，指該口頭承諾不構成協議及不具法律約束力。上訴庭表示，于不爭議周星馳的山頂豪宅「天比高」12號屋用作自住，即使口頭承諾屬法律協議，但因為物業並非投資，故沒有利潤佣金。

另外，上訴方批評，原審法官未有充分或全面考慮相關事實內容，包括周星馳和于文鳳拍拖時，周一直對于吝嗇和傾向剝削她，故該口頭承諾屬商業性質，兩人對話用字及商業目的亦清晰。惟上訴庭表示，相關指稱只是于的個人演繹，沒有法律效力，原審法官當時已有關注該等情况。上訴庭認為原審法官有權評估證據，以及給予合適的比重。

指口頭承諾約束力 僅于個人演繹

上訴庭又認同原審法官所言，于拍拖期間樂意協助周投資，她受聘工作亦不必擔心收入，雖然情侶和商業伙伴關係不是對立，但考慮所有證據後，原審法官認為二人沒有法律關係。上訴庭亦認同原審法官稱，于以往為周投資獲得的分佣，均沒有報稅，可見兩人不是商業關係。基於上述原因，原審法官在裁定證據時和法律上並無明顯錯誤，上訴庭沒有理據干預原審裁決。

【案件編號：CACV14、15/21】