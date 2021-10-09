同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸

怕灼傷氣管 沒替張換氧氣罩

首日起火的2016年6月21日晚上8時，署理消防隊目周浚楷與同僚何紹榮入迷你倉搜救張耀升，沿途遇上兩名同僚正把已昏迷的張耀升拖出火場。

及後，一行4人分別扶起張耀升的四肢，合力將張耀升抬走。周浚楷透露，曾有意為張耀升套上「被救者面罩」，協助提供氧氣；但張耀升已戴上呼吸面罩，考慮到火場溫度甚高，一旦替換面罩或會灼傷氣管，他決定直接把張耀升帶離火場，「好過喺入面搞來搞去」。

張振毅表示，當日下午5時，他與張耀升及多名上司就救火策略達成共識，認為要將所有迷你倉爆破才能滅火，故指派下屬爆破倉庫。惟至晚上8時，張振毅見到張耀升被人抬出火場，隨即上前解開張耀升的上衣鈕扣降溫，協助照料張耀升的傷勢，並大叫「有無救護兄弟」。後來，他聯同救護人員，把張耀升由3樓火場搬至地下。

口緊閉不能插氣管 後發現沒脈搏

救護隊目樊家文表示，張耀升被抬出火場後，他發現張耀升只有脈搏跳動，卻沒有呼吸，隨即替張耀升戴上膠囊復甦器。由於張耀升的口部緊閉，他未能插上氣喉，後來再次檢查發現張耀升失去脈搏和呼吸，遂施行心外壓急救。研訊下周一（11日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）