冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」

官：司法制度公正 寧縱無枉

法官邱智立昨引導陪審團後，6男1女陪審團早上約11時起，退庭商議近5個半小時。陪審團以5比2裁定被告強姦罪名不成立，並一致裁定他非禮罪名不成立。

被告曾子豪（30歲）聞言點頭示意及向陪審團鞠躬，邱官向陪審團稱司法制度公正和寧縱無枉，辯方律師其後向被告表示「得到教訓」，囑咐他「小心做人」。

6男1女陪審團 5比2裁強姦罪脫

被告被控各一項強姦罪及非禮罪，被指去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。控方案情指，被告以用戶名「JAN」在女同志軟件（App）「Butterfly」結識X，案發當天兩人相約在酒店進行性虐（SM）。

X早前供稱，被告隱瞞性別並誤導她，X稱呼被告為「姐姐」時，被告沒否認。案發時X下體遭異物插入，她即推開被告，X以為那是性玩具，得知是被告的陽具後形容他「好變態」。

被告辯稱當時不清楚「TB」的準確意思，他知悉「Butterfly」是女同志軟件，但指軟件沒禁止男性進入，又說網上「大家唔會好認真看待」，而且自己明顯是男人。

【案件編號：HCCC34/21】