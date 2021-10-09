師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話

指案情嚴重 精神狀况不獲減刑

辯方早前呈上精神科醫生報告，指被告梁勤樂（19歲）患自閉症及廣泛性發育障礙，對社會事件有「天真的誤判」，容易受人影響、利用及激發，不適合與其他「反社會」罪犯一同監禁；並呈上6封由被告、中學校長和老師撰寫的求情信，證被告是個守規盡責及尊師重道的人。

被告操行C級 曾拍裙底受警誡

裁判官陳炳宙在庭上反駁指，懲教署內並非全是「反社會」罪犯，若擔心被告受影響「可以要求單獨囚禁」，並質疑社會上如此多導人向善的人和事，為何被告偏偏只受壞人影響，陳官為此感到「百思不得其解」。陳官再指，被告曾因偷拍裙底被警司警誡，中六操行僅獲C級，質疑師長「憑什麼把被告稱讚得如此優秀」。

「暴力示威者」裝扮 證有預謀

陳官續指，被告一身暴力示威者裝扮，帶備涉案工具到場，可見是早有預謀，未有作出破壞只因警方及早拘捕，被告跟隨「暴徒」在商場內游走造成恐慌，案情十分嚴重，認為羈留式刑罰能令被告明白自由的可貴，亦可阻嚇及警惕他人，最終判被告入更生中心。

被告原被控各一項參與非法集結及管有物品意圖損壞財產罪，早前獲撤銷非法集結控罪。

【案件編號：FLCC732/21】

明報記者

（反修例風暴）