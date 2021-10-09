師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話

【明報專訊】19歲自閉症男生涉於前年平安夜在元朗商場形點管有槌仔及士巴拿，他早前承認一項管有物品意圖損壞財產罪，昨在粉嶺裁判法院判刑。裁判官陳炳宙（圖）在庭上逐一反駁辯方求情，質疑被告操行欠佳，問師長「憑什麼把被告讚美得如此優秀」，倡教育局就教師撰寫求情信發指引，以免他們濫用法庭信任，又批評精神科醫生在報告「字裏行間無意中暴露替被告說話、不經意成為被告代言人」，有失專家中立。陳官明言案情嚴重，其精神狀况不獲減刑，終判他入更生中心。
指案情嚴重 精神狀况不獲減刑
辯方早前呈上精神科醫生報告，指被告梁勤樂（19歲）患自閉症及廣泛性發育障礙，對社會事件有「天真的誤判」，容易受人影響、利用及激發，不適合與其他「反社會」罪犯一同監禁；並呈上6封由被告、中學校長和老師撰寫的求情信，證被告是個守規盡責及尊師重道的人。
被告操行C級 曾拍裙底受警誡
裁判官陳炳宙在庭上反駁指，懲教署內並非全是「反社會」罪犯，若擔心被告受影響「可以要求單獨囚禁」，並質疑社會上如此多導人向善的人和事，為何被告偏偏只受壞人影響，陳官為此感到「百思不得其解」。陳官再指，被告曾因偷拍裙底被警司警誡，中六操行僅獲C級，質疑師長「憑什麼把被告稱讚得如此優秀」。
「暴力示威者」裝扮 證有預謀
陳官續指，被告一身暴力示威者裝扮，帶備涉案工具到場，可見是早有預謀，未有作出破壞只因警方及早拘捕，被告跟隨「暴徒」在商場內游走造成恐慌，案情十分嚴重，認為羈留式刑罰能令被告明白自由的可貴，亦可阻嚇及警惕他人，最終判被告入更生中心。
被告原被控各一項參與非法集結及管有物品意圖損壞財產罪，早前獲撤銷非法集結控罪。
【案件編號：FLCC732/21】
明報記者
（反修例風暴）
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