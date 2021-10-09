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勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」

【明報專訊】最新一份《施政報告》就取消強積金「對冲」提出「優化政府資助計劃」，勞工處長孫玉菡稱計劃實施首3年，僱主就每名僱員支付遣散費或長期服務金（下稱兩金）上限3000元，旨在開始時提供「低封頂額」令商界在轉折期不太擔心。學者指出，打工仔強積金今年上半年內已被冲走約30多億元，促政府應盡快明年落實計劃，不應等到2025年。

推算僱員兩金最少有6000元

勞工處長孫玉菡昨表示，2025年實施計劃前的兩金仍可對冲，2025年後僱主一年內兩金支出不超過50萬元，首3年，僱主就每名僱員支付兩金「封頂」3000元，餘額由政府資助。至於政府估算多少僱員兩金低於3000元，孫稱「好難」，僱員月薪「誇張地低」都有8000至9000元，推算其兩金亦應有約6000元。

料僱主不因初期資助額多裁員

至於訂出3000元封頂，孫玉菡稱「好難話有特別算式」，開始時提供低封頂額令商界在轉折期不用太擔心，至計劃實施第4至6年，封頂上限為2.5萬元，即約一個月薪酬，實施第7至9年封頂額是5萬元，即約2個多月薪酬，並稱「劃線，好難scientific（科學化）」。

孫玉菡表示舊方案的政府財政承擔額以2021年價格計算為329億元，新計劃則約332億元，金額相若，但勞資雙方均稱新計劃較簡單易明。至於勞方關注計劃或令僱主於首3年裁員，孫相信僱主不會純粹因初期資助額較多而裁員，又稱任何資助均有監察制度，包括抽查、舉報、參考數據等，而計劃實施5年將檢討。

學者促盡快落實資助計劃

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指出，當務之急是盡快落實計劃，打工仔強積金在今半年內已被對冲約30多億元，加上現時行政、立法充分合作，故理應明年已可落實計劃，「25年前政府2月提出強積金方案，6月就通過了，如今要拖到2025年，有冇搞錯？」

勞工及福利局長羅致光昨在記者會上表示，3000元上限不算特別低，期望為僱主提供更多協助，同時讓僱主在專項戶口儲錢，又稱計劃生效日起累積的兩金才不可對冲，預計每宗個案初期涉及金額將相當低。

（2021年施政報告）

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