兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變

林太周三發表施政報告，推動香港參與內地大灣區發展是重點之一。她昨日表示，有信心內地會為非中國籍港人推出新簽證，方便他們前往大灣區經商、交流，又稱自己在本年初就建議向港澳辦遞交報告，當局反應正面，最遲年底雙方會商討具體安排，「香港將更有能力吸引海外人才」。

林鄭：有信心內地為港人推新簽證

港澳辦發言人昨積極評價施政報告，認為報告致力於解決深層次矛盾和問題，受到社會輿論廣泛好評，希望本港各界積極參與報告的討論，多提建設性意見，支持特首與特區政府依法施政，共同謀劃和建設香港更加美好的未來。

中聯辦發言人表示，施政報告圍繞一國兩制實踐，提出維護國家安全的新舉措；主動對接國家十四五規劃，推動香港融入國家發展大局；立足增添香港發展新動力，體現了擔當作為精神。發言人說期望執行報告過程中，更好地回應社會各界關切。

（2021年施政報告）