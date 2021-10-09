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氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力

【明報專訊】政府力爭2050年前實現碳中和，特首林鄭月娥日前發表《2021年施政報告》，進一步訂下2035年（較2005年）減碳50%的中期目標，包括於2035年淘汰燃煤發電，以及將現時佔本港發電燃料組合不多於1%的可再生能源組合增最多至10%，往後更可提升至15%。環境局副秘書長伍江美妮表示，潔淨能源無可避免會令成本上升，難免對電費造成上調壓力，但強調投資是長期和分散，「如果市民和企業可習慣實踐低碳，可以慳到能源，要承擔電費未必咁多」。

與兩電加強零碳能源合作尋供應

新一份《香港氣候行動藍圖2050》指出，政府會與兩電研究加強在零碳能源合作，與周邊地區探索更多零碳能源供應，包括尋求共同投資和開發等機會，參與和營運鄰近香港的零碳能源項目，並積極留意可再生能源發電技術的發展。被問到本港長遠會否輸入核電，環境局副局長謝展寰表示，核電是零碳能源，不排除會增加使用核電，但強調並非優先考慮。

未來20年2400億應對氣候變化

環境局長黃錦星昨於施政報告記者會公布《香港氣候行動藍圖2050》，他說政府將於未來15至20年投入約2400億元應對氣候變化，包括強化基建設施、消除水浸黑點、制訂天災應變計劃，以及成立相關辦公室，加強統籌和推動減碳工作等，爭取2050年前實現碳中和。政府對上一次於2017年發表《氣候行動藍圖2030+》，制訂2030年中期減排目標，未有再訂下長遠減排目標。

《藍圖》指出，2019年發電佔碳排放量約66％，香港會逐步減用化石燃料，目標2035年淘汰煤電，並增加零碳能源比例到60%至70%；政府又預計，2035年發電燃料組合會有7.5％至10％為可再生能源，當中3.5％至4％來自風能、太陽能佔1％至2％、轉廢為能佔3％至4％。

2035零碳能源增至70% 風能佔4％

未來可建大規模海面風場

對於政府預計未來本港的可再生能源發電比例，遠高於過去估算的3％至4％，黃錦星舉例稱，香港海面面積有限，需等科技成熟，在有限空間下產生較多電力，而價錢又相對合理，故要等候時機。政府預料未來本港可興建較大規模的海上風場，政府亦會在更多水塘安裝浮式太陽能板發電，繼船灣淡水湖及石壁水塘試驗，下一個是大欖涌水塘。

大欖水塘將設太陽能板發電

兩電過去均有提出興建離岸風場，不過規模相對昨日當局提的新藍圖提出的3.5%至4%為小，兩個風電場發電量佔全港耗電約1.5%，約相等於6.6億度電，若要提升至4%，按比例推算，兩電風電場每年發電量約17.6億度電。中電昨表示支持藍圖的中長期減碳目標，承諾會致力於2050年底前實現零碳排放的決心。港燈稱政府提出的減碳目標十分進取，又指港燈已計劃在香港興建大型海上風力發電場，亦會研究氫能等新科技及區域合作的可能性，配合政府在2035年將香港碳排放減半的目標。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 黃錦星 氣候行動藍圖2050

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