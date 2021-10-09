大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊

彌撒昨晚於沙田聖本篤堂舉行，陳日君在會上表示在新學年，學生要思考不同的事，包括如何善用整個學年，提醒不忘追求真理、公義、仁愛，稱這是人的基本價值。陳又稱，每人必須經歷鬥爭，例如在做公義或不公義的事之間選擇，希望學生不求利益、訂下要「做好人」的目標，「這些信念並非一勞永逸，但一定要站在（公義）那一邊，並且堅持」，他又笑稱「開學講呢啲好似好灰」，但想鼓勵學生走正確的路。

10間大專院校數十名學生昨出席彌撒，包括香港大學、中文大學、城市大學、自資院校高等教育科技學院，有學生代表領禱時，希望其他同學凡事明辨是非、拒絕誘惑；亦有學生為世界和平而禱告。

中大天主教屬會憂運作形式

本身為信徒的中大四年級生吳同學說，中大學生會日前解散，所屬的天主教同學會為學生會屬會之一，對日後組織將以何種形式運作感擔心，相信日後與學校溝通、凝聚學生變得更難。

港大四年級李同學不約而同對校政感憂慮，稱近幾月校園有不少動盪，對此無奈。她形容自己幾年大學生涯經歷不少混亂安排，如疫情期間影響學習進度，稱自己也變得渾噩，對未能控制的事不乏無力感。她希望信仰令她平復心情，「即使面對困難，前路有不少未知之數，都會叫自己不要怕」。

學生憂校政 盼信仰釋放情緒

科技大學學生陳同學則稱，對彌撒所稱要做公義的事感觸動，認為今年甫開學，便面對不少不公的事、心情很灰；又提到校方上月洗走校內「青蛙路」傘運抗爭標語等，使學校和學生形成敵對風氣，希望透過信仰釋放情緒，令內心變回平靜。