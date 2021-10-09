立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選

當選選委須於本月15日或之前簽署及提交書面誓言，否則不獲列入正式委員登記冊，曾國衞昨表示，截至前日已接獲1086份書面誓言、180個辦理書面誓言的預約，佔整體約九成。

政府設專責小組檢視點票

政府昨發稿宣布，立法會選舉提名期為本月30日至下月12日。選舉事務處發言人呼籲，獲提名者應盡早遞交提名表格，以便表格有任何錯漏也可在提名截止前有時間更正。

民主派是否參選備受關注，香港民意研究計劃早前進行「我們香港人意見群組調查」，在本月4日至7日以電郵接觸6071名群組成員，當中絕大部分受訪者為民主派支持者。調查結果顯示，在民主派支持者中，有25%「好支持」或「幾支持」民主派參與立法會選舉、13%表示「幾反對」，40%表示「好反對」。

對於估計有多少民主派可通過資格審查、成功參選，79%民主派支持者的受訪者認為全部或大部分民主派參選人不能通過；僅3%認為全部或大部分能夠通過。