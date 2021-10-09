新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據

元朗區宣誓有效者皆鄉事建制

新界西五區區議員昨日分批宣誓，17名民主派暫未過關、須提供額外資料，當中包括9名元朗區議員（見表）。目前宣誓有效的元朗區議員中，全部為鄉事派或建制派。屯門區議員潘智鍵、王德源、元朗區議員李頌慈、葵青區議員郭子健表明拒絕宣誓，須即時離任。

據了解，有區議員接獲的信件中，提及曾展示「光時」口號旗幟，包括曾在去年17區民主派區議會聯合會議上，展示光時旗幟，以及去年初往台灣觀賞總統選舉期間，有人在現場舉光時旗幟。接獲信件的區議員須於下周一（11日）下午5時前，提交書面回覆，以供當局決定其宣誓是否有效。

荃灣區議會主席陳琬琛、區議員陸靈中、黃家華為公民黨前成員、早前退黨； 3人均獲裁定宣誓有效。公民黨曾以黨名義簽署「墨落無悔」抗爭派聲明書，陳琬琛曾向本報澄清，稱他與陸、黃均不同意聲明，認為有「攬炒」成分；惟事後才知悉公民黨以黨的名義簽署聲明。

3公民黨前成員宣誓有效

此外，元朗區議員張秀賢、楊家安未能出席宣誓儀式，政府稱正處理；張秀賢在facebook稱因要做手術，已申請延後宣誓。目前正因支聯會提交資料案而還押的葵青區議會主席梁錦威，政府認為為其安排宣誓並非切實可行，如其情况有變、屆時仍任區議員，會另行安排。

曾錦榮：政府懷疑「沒完沒了」

張智陽展光時旗未立國安法

接獲當局信件的元朗區議員張智陽批評當局指控無理，他被指展示「光時」旗幟，惟張強調，當時為《國安法》立法、以及唐英傑案判決之前；另一指控稱他曾經簽署「獨立關稅區」聲明，惟他根本無簽署；認為當局理據不充分，稱要思考如何回應。屯門區議員曾錦榮表示，政府的懷疑「沒完沒了」，他會遞交解釋文件、以平常心應對，但預計會被DQ，未決定會否採取法律行動跟進。

新界東16人被裁宣誓無效

另外，16名早前接獲當局要求交資料的新界東區議員全數遭DQ。當中，正因民主派初選案還押的前民間集會團隊召集人劉頴匡，其名單成員，包括沙田區議會主席李志宏等全體遭DQ，劉頴匡發表聲明，稱當今政局下，被政權列入DQ名單是對區議員工作的肯定，「是榮耀而不是恥辱」。

曾參選民主派初選、被起訴串謀顛覆國家政權罪的西貢區議員柯耀林亦遭DQ，他發帖稱明白政府決定，已履行區議員宣誓責任，會繼續擁護《基本法》及一國兩制。